Definen medidas de seguridad para enfrentar el aumento de hurto y microtráfico en San Gil, Santander

Autoridades departamentales, empresarios y representantes del sector comercial participaron en un conversatorio de seguridad en San Gil con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y empresarial frente a los retos que enfrenta la región en materia de seguridad.

El encuentro fue organizado por Fenalco Sur de Santander, empresarios de la provincia Guanentá y la Gobernación de Santander, espacio en el que se analizaron problemáticas como el hurto en tránsito, el microtráfico y la presencia de estructuras de delincuencia organizada provenientes de otras regiones del país.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que buscan consolidar un plan de intervención interinstitucional que permita anticiparse a las dinámicas del delito en el departamento.

“La línea es generar una intervención que permita una articulación interinstitucional y estar más cohesionados ante las problemáticas de seguridad y convivencia que se vienen presentando, especialmente el delito del hurto en tránsito que está llegando desde otras regiones del país”, señaló el funcionario.

Hernández Durán indicó además que, aunque en Santander se ha registrado una reducción en delitos como la extorsión y algunos hurtos, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones de prevención y las labores de investigación judicial para enfrentar a las estructuras delincuenciales.

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Desde el sector empresarial también manifestaron la disposición de apoyar las estrategias de seguridad. Mauricio Belardinely, empresario, señaló que las empresas pueden contribuir con herramientas tecnológicas y con el suministro de información que ayude a prevenir incidentes.

“Nosotros estamos en la calle todos los días, tenemos conductores y personal que puede brindar información oportuna para prevenir incidentes y apoyar el trabajo de las autoridades”, afirmó.

Durante el conversatorio, las autoridades y representantes del sector comercial acordaron continuar trabajando de manera coordinada en estrategias de prevención, fortalecimiento tecnológico y acciones de control, especialmente en temporadas de alta afluencia turística en la región.

Las instituciones reiteraron que la cooperación entre el Gobierno, los empresarios y la comunidad será clave para preservar la seguridad y la confianza de residentes y visitantes en el sur del departamento.