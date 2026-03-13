Santander tiene uno de los dos centros certificados del país para trasplante de hígado

Santander cuenta con uno de los dos centros del país certificados internacionalmente para realizar trasplantes de hígado.

El programa funciona en el HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, y acaba de recibir por segunda vez la acreditación de la Joint Commission International (JCI). Una organización que evalúa la calidad y seguridad de los servicios de salud en el mundo.

Esta certificación confirma que el programa cumple con estándares internacionales en la atención de pacientes y en los resultados del procedimiento.

Desde 2011, el equipo médico ha realizado 131 trasplantes de hígado, lo que lo convierte en el único centro del nororiente colombiano que hace este tipo de cirugía de alta complejidad.

El trasplante de hígado es la opción para pacientes con enfermedades hepáticas graves cuando el órgano deja de funcionar y los tratamientos ya no son suficientes.

“Para nosotros, este logro es un motivo de orgullo y de alegría. Significa que los pacientes pueden tener la confianza de que están siendo atendidos en un centro comprometido con la vida y con la mejora continua en el marco de la excelencia”, afirmó el doctor Gabriel José Arenas Peña, líder médico del Centro de Excelencia en Trasplante Hepático.

De acuerdo con la Red Nacional de Donación y Trasplantes, 18 personas en Santander están actualmente a la espera de un trasplante de hígado, una cifra que también recuerda la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.