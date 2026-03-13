Defensoría del Pueblo realizará jornada de orientación para población migrante en Duitama

La Defensoría del Pueblo de Colombia anunció la realización de una jornada especial de orientación dirigida a la población migrante y sus familias en el departamento de Boyacá. La actividad busca brindar asesoría sobre derechos, acceso a servicios institucionales y acompañamiento a quienes enfrentan procesos de integración en el país.

Ampliar Cerrar

La jornada se llevará a cabo el próximo 18 de marzo entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde en el sector del antiguo terminal de transportes de Duitama. Durante el encuentro, las personas migrantes podrán recibir información y acompañamiento sobre rutas institucionales de atención, así como orientación frente a situaciones que afecten sus derechos.

La defensora del pueblo en Boyacá, Luisa Martínez, invitó a la comunidad a participar en esta actividad y a compartir la información con quienes puedan necesitar apoyo. «...Desde la Defensoría del Pueblo invitamos a toda la población migrante y sus familias a participar en una jornada de atención dirigida a esta población. Es un espacio pensado para escuchar, orientar y ayudarles a conocer sus derechos...», señaló.

La funcionaria explicó que la jornada busca ofrecer un acompañamiento cercano a quienes enfrentan los desafíos de iniciar una nueva vida en el país. «...Entendemos desde la Defensoría que nadie debería enfrentar solo los retos de comenzar una nueva vida, por eso es importante que quienes requieran orientación o asesoría se acerquen y aprovechen este espacio institucional...», afirmó.