Defensoría del Pueblo pide la liberación de dos menores retenidas por las disidencias en El Bagre

El Bagre- Antioquia

Continúan las diferentes autoridades generando espacios que permitan el pronto regreso a su casa de las dos hermanitas que fueron retenidas por las disidencias en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre en el Bajo Cauca. Donde las disidencias y el Clan del Golfo sostienen confrontaciones armadas.

La Defensoría del Pueblo se sumó al trabajo para lograr la liberación; al mismo tiempo, la entidad rechazó este acto de reclutamiento y solicitó al grupo ilegal que libere de manera inmediata a los dos adolescentes. “Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”, agregó la Defensoría en un comunicado.

Agrega la entidad que esta retención de población de especial cuidado en el derecho internacional humanitario, como lo son los niños, niñas y adolescentes, no es un hecho aislado, ya que en el territorio se reportan confrontaciones que están afectando a la población civil , y agrega: “Instamos a las autoridades competentes a desplegar las acciones institucionales necesarias y a adoptar medidas de protección urgentes para las comunidades del territorio”, subrayó la Defensoría.

Además, recuerda que en este territorio ya existía una alerta temporada 045 de 2020 en la que se exponía los riesgos en los que estaba la población por la disputa del territorio entre los grupos ilegales.