Reportan dos personas asesinadas por confrontaciones entre ilegales en El Bagre, en el bajo Cauca

El Bagre- Antioquia

La situación de orden público continúa bastante compleja en el municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de las confrontaciones de los grupos ilegales como disidencias del frente 4 y el Clan del Golfo. Allí se reporta la muerte de varias personas, según el reporte preliminar.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia, confirmó que fueron dos hombres los asesinados en el corregimiento de Puerto López, uno distante del otro en aproximadamente 800 metros. Informó además que cuando los uniformados fueron a verificar la situación reportada por la comunidad, fueron hostigados, por lo que les tocó replegarse para evitar ser afectados por los ilegales que se enfrentan en esa zona por el control del territorio.

“Al parecer, se atribuye a esta acción a disidencias de las Farc que hay en la zona en contra de unos integrantes del Clan del Golfo; es la información preliminar que se tiene”, reportó el oficial Muñoz.

El coronel también manifestó que la confrontación entre los grupos ilegales al parecer es con explosivos, ya que se indica por parte de la comunidad que se escuchan detonaciones fuertes. Al mismo tiempo, se investiga la retención ilegal de dos menores de edad en el mismo corregimiento.

“Una información frente a dos niñas que se llevan estas personas, estos que hacen parte de las licencias de las Farc, una menor de 15 y otra de 14 años, que fueron sustraídas del seno de su hogar, y son llevadas con estas personas. Estamos ampliando más datos para saber de quiénes se tratan realmente”, agregó.

Por el momento, se está acompañando a las familias de las menores para poder establecer lo ocurrido con ellas y adelantar procesos para retornarlas a sus hogares.