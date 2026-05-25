Apareció con vida y en Bogotá el francés reportado como desaparecido en Ituango, Antioquia

Ituango, Antioquia

El ciudadano francés Hamel Leo Thierry Florinam, de 32 años, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Ituango, apareció sano y salvo en Bogotá.

El extranjero había sido visto por última vez el 14 de abril en el corregimiento El Aro, zona rural de Ituango, lo que generó preocupación entre sus allegados y las autoridades debido a la compleja situación de orden público que históricamente se registra en esta región del norte de Antioquia. Incluso, durante los días de búsqueda surgieron hipótesis sobre un posible secuestro por parte de grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio.

¿Qué le pasó al extranjero?

Varios días después de la búsqueda, la familia de Hamel desmintió que la desaparición estuviera relacionada con estructuras criminales. De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, la madre del extranjero confirmó que su hijo fue ubicado tras varias semanas de incertidumbre y explicó que la desconexión se habría producido luego de que perdiera los contactos de su teléfono celular.

Tras conocerse la desaparición, las autoridades activaron una ruta de búsqueda en la que participaron la Personería de Ituango, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y organismos de Policía, con el objetivo de establecer el paradero del francés.

La noticia de su aparición puso fin a la angustia de sus familiares, quienes habían manifestado preocupación por la falta de comunicación y por las versiones que circulaban sobre un posible hecho violento en la zona.