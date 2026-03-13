Activan operativo para rescatar a dos hermanas de 14 y 15 años secuestradas en combates en El Bagre

Dos hermanas de 14 y 15 años fueron secuestradas en medio de enfrentamientos entre grupos armados en El Bagre, Antioquia. Foto: Cortesía.

El Bagre, Antioquia

Las autoridades adelantan un operativo de rescate para ubicar a dos hermanas de 14 y 15 años que fueron secuestradas en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en el corregimiento Puerto López, donde se registraron fuertes combates entre el frente 4 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

La comunidad informó a las autoridades que las dos menores hermanas de uno de los dos hombres que fueron hallados asesinados en medio de los combates; fueron sacadas a la fuerza por hombres armados de su vivienda.

Ante esta situación, la Policía activó un operativo de búsqueda y rescate para ubicarlas, mientras continúan las labores de verificación en la zona rural de El Bagre.

Más detalles

Según la información oficial, hacia las 8:16 de la mañana del 12 de marzo, uniformados de la subestación de Policía de Puerto López activaron el plan de defensa de instalaciones tras escuchar múltiples detonaciones en inmediaciones del cementerio del corregimiento y del río Tigüí.

Minutos después, habitantes del sector alertaron sobre un cuerpo sin vida tendido en una vía del centro poblado. Cuando las unidades intentaron verificar la situación, se registraron nuevamente disparos de arma de fuego, por lo que los policías regresaron a la base sin que se reportaran afectaciones al personal.

Posteriormente, con información de la comunidad, se conoció que había un segundo hombre asesinado en medio de las confrontaciones armadas.

Los dos cuerpos, correspondientes a personas de sexo masculino que aún no han sido identificadas, fueron trasladados en un vehículo particular hasta la morgue municipal con apoyo de la inspección de Policía.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de Puerto López, donde persiste la tensión por las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales en el Bajo Cauca antioqueño.