Capturan a profesor de natación, un anciano y dos jóvenes por delitos contra niños y mujeres

Medellín, Antioquia

La Secretaría de Medellín en conjunto con la Policía entregaron resultados de una ofensiva contra criminales que afectan a niños y mujeres en la ciudad y el área metropolitana: cuatro personas fueron capturadas.

El primero de ellos, en el barrio La Candelaria: un hombre de 25 años requerido por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento. Según la investigación, este hombre ejercía violencia sistemática contra su expareja sentimental, a quien agredía no solo verbal, sino también física y psicológicamente.

La denuncia indica que, en febrero de 2026, el capturado ingresó por el patio de la casa de la víctima, la intimidó y la atacó mordiéndole la cara. De acuerdo con las autoridades, le arrancó un pedazo de piel. La mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

En un segundo caso, fue capturado un hombre de 52 años por presuntos actos sexuales abusivos contra menores. Los hechos habrían ocurrido tanto en el municipio de Bello como en Medellín, específicamente en el sector de Belén. El sujeto trabajaba para el INDER de Bello y, al mismo tiempo, era profesor de natación en un colegio de Medellín. Presuntamente, aprovechaba la confianza que generaba como docente para abusar mediante tocamientos de sus estudiantes, niñas de entre 10 y 13 años.

Un tercer caso corresponde a la captura de un hombre de 77 años por actos obscenos frente a menores. Fue detenido en el sector de La Candelaria. En horas de la tarde, cuando los niños y niñas salían del colegio, el hombre salía de su casa y se realizaba tocamientos y actos obscenos frente a los menores.

En el cuarto caso, se logró la captura de un hombre de 21 años por utilizar menores de edad para la comisión de actividades ilícitas. Fue detenido por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y utilización de menores para la comisión de delitos. Según el informe oficial, les suministraba droga a los menores para iniciar su consumo a temprana edad y los empleaba para distribuir estupefacientes en zonas donde había acceso a otros niños, con el fin de expandir el tráfico.

El mensaje de las autoridades es claro: en Medellín y su área metropolitana no se tolerarán estos delitos. Quien se meta con un niño, se mete con todos.