Decomisan cerca de 7 toneladas de productos fraudulentos en operativo sanitario en La Estrella

La Estrella, Antioquia

Un operativo de inspección, vigilancia y control sanitario permitió el decomiso de cerca de 7 toneladas de productos fraudulentos en un establecimiento del municipio de La Estrella, luego de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre el presunto almacenamiento y distribución de estos artículos.

La intervención fue realizada por la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio en articulación con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Durante más de dos días de inspección, los funcionarios verificaron las condiciones sanitarias del lugar y revisaron uno a uno los productos almacenados.

En un primer conteo se estimaba el decomiso de unas 6.000 unidades, pero tras una revisión más detallada se evidenció que la cantidad era mayor.

Finalmente, las autoridades confirmaron el decomiso de aproximadamente 7 toneladas de productos, cuyo valor comercial superaría los 100 millones de pesos.

Entre los elementos incautados se encontraron alimentos, cosméticos, suplementos para consumo humano y productos para consumo animal, muchos de los cuales no contaban con registro sanitario o presentaban etiquetas con registros pertenecientes a otros productos.

Además, durante la inspección se detectaron irregularidades en los procesos de envasado y etiquetado, los cuales no se realizaban bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, estos productos incluso iban a ser comercializados a través de redes sociales.

Ante los hallazgos, se aplicaron medidas sanitarias de seguridad, entre ellas el decomiso de la mercancía y la clausura temporal total del establecimiento, con el objetivo de evitar riesgos para la comunidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para comprar productos únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre el registro sanitario, especialmente cuando se trate de alimentos, medicamentos, cosméticos o suplementos.

La administración municipal aseguró que continuará fortaleciendo los operativos de inspección y control para proteger la salud de los habitantes del municipio.