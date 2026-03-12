En Nechí torturaron y asesinaron a un hombre que sería un líder social

Nechí- Antioquia

Las autoridades reportaron la muerte de un hombre, quien sería un líder social del municipio de Nechí en el Bajo Cauca antioqueño. Esta persona fue hallada a orillas del río Cauca en alto estado de descomposición y estuvo desaparecida durante varios días, según el reporte de la familia.

Según el reporte de las autoridades, se trata de Wilmer Manuel Benítez Villarreal, de 52 años, quien fue hallado en alto estado de descomposición en zona rural del corregimiento El Colorado, sector Nuevo Mundo, rompedero del dique a una hora de la cabecera municipal, de donde fue recogido por los bomberos y trasladado a la morgue de la vecina población de Caucasia.

Al parecer, esta persona habría sido torturada antes de asesinarla y lanzarla al río, según lo reportó Indepaz. “Según las primeras versiones, miembros del autodenominado EGC serían los responsables de torturarlo y asesinarlo, arrojando posteriormente su cuerpo al río Cauca con costales de piedra para evitar que fuera hallado. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado posteriormente a orillas del río”, manifestó en sus redes sociales.

Esta persona había desaparecido el pasado viernes 6 de marzo luego de que saliera de su casa y desde ese momento no se volvió a saber nada. Su familia manifestó que no conocía de amenazas contra el líder social-deportivo, quien además era integrante de la Junta de Acción Comunal. Las autoridades comenzaron la investigación para esclarecer este caso.