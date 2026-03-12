Avances en hospital intervenido de Quibdó: pediatría no registra muertes por desnutrición

Quibdó, Chocó

La Superintendencia Nacional de Salud evidenció avances en la recuperación de los servicios del Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, institución que permanece bajo intervención administrativa y que atiende a cerca de 80.000 usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado por la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores, uno de los resultados más destacados corresponde al servicio de pediatría, donde en lo corrido de 2026 el hospital no ha registrado muertes por causas asociadas a desnutrición.

Este resultado está relacionado con el fortalecimiento del servicio pediátrico y el acompañamiento técnico que se desarrolla bajo la estrategia de “hospital padrino”, liderada por la ESE San José de Maicao, en La Guajira.

Durante las visitas de seguimiento, la Supersalud también identificó medidas para responder a la alta demanda del servicio de urgencias, que llegó a registrar una ocupación del 185 %.

Frente a esta situación, el hospital reforzó su capacidad de atención con la incorporación de diez profesionales de la salud: cuatro médicos generales, cuatro auxiliares de enfermería y dos enfermeras.

La entidad además verificó la disponibilidad permanente de especialidades médicas que anteriormente no se ofrecían de forma continua en el hospital, entre ellas neurocirugía, urología, medicina de urgencias y dermatología.

Con estas incorporaciones se busca mejorar la oportunidad en la atención y reducir la necesidad de remitir pacientes a otras ciudades.

Mejores tiempos en diagnósticos

Otro de los avances identificados está relacionado con la entrega de resultados de estudios diagnósticos como tomografías y mamografías.

Según el seguimiento de la Supersalud, el tiempo de entrega para pacientes hospitalizados pasó de cuatro días a un máximo de 24 horas, mientras que para usuarios ambulatorios se redujo de ocho días a un máximo de dos días.

La entidad también evidenció mejoras en la operación hospitalaria, así como en el suministro de medicamentos e insumos necesarios para la atención de los pacientes.

Atención médica llega a zonas rurales

En materia de atención en territorio, la Supersalud identificó el despliegue de 15 Equipos Básicos de Salud por parte de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís en municipios como Acandí, Belén de Bajirá y Unguía.

Estos equipos desarrollan acciones de prevención, activación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y toma de exámenes clínicos para acercar los servicios de salud a comunidades rurales.

Asimismo, se realizaron jornadas de atención médica especializada entre el 9 y el 14 de febrero en los municipios de Condoto y Nóvita, con el objetivo de reducir barreras de acceso a servicios especializados.

Uno de los resultados más relevantes de estas jornadas fue la atención médica especializada en el municipio de Condoto, donde 286 pacientes recibieron consulta mediante un modelo de georreferenciación. Las atenciones incluyeron 122 consultas de medicina interna, 67 de ginecología y 97 de pediatría.

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que continuará con el seguimiento permanente a las instituciones bajo medidas especiales para garantizar la prestación de los servicios y proteger el derecho fundamental a la salud de la población.