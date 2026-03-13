CONOCE LOS LUGARES DE CALI DONDE SE REALIZARÁ REPARACIONES EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ENERGÍA

ACUEDUCTO :

Se realizarán reparaciones en los siguientes barrios:

Belalcázar : Calle 20 # 17 C 18

Calle 20 # 17 C 18 El Troncal : Calle 33 A # 8 A 162

Calle 33 A # 8 A 162 Normandía : Av. 5 Oeste # 5 - 06

Av. 5 Oeste # 5 - 06 Ciudadela del Río : Carrera 26 Bis # 121 - 63

ENERGÍA :

En el sistema de energía se adelantarán modificaciones en varios circuitos de la ciudad:

Circuito Kilómetro 18 : Grupos operativos cambiarán postes rotos por caída de árbol, en el sector Patio Bonito.

Grupos operativos cambiarán postes rotos por caída de árbol, en el sector Patio Bonito. Circuito Guayaquil : Se normalizará cable monopolar vandalizado en la carrera 23 con calle 26 B, en el barrio Aguablanca.

Se normalizará cable monopolar vandalizado en la carrera 23 con calle 26 B, en el barrio Aguablanca. Circuito Vuelta Larga : Se revisará en la vía Cali Puerto Tejada, sector de la Hacienda el Zenit.

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

EMCALI tambien estara realizando instalaciones de cable ecológico en diferentes sectores

Zona urbana:

Circuito El Bosque : en la calle 42 N y la calle 43 N, entre la Av. 7 N, hasta la Av. 9 AN, en el barrio La Campiña, en la comuna 2.

en la calle 42 N y la calle 43 N, entre la Av. 7 N, hasta la Av. 9 AN, en el barrio La Campiña, en la comuna 2. Circuito Floresta : en la carrera 12, entre la calle 42, hasta la calle 45, en los barrios Las Américas y Villa Colombia, en la comuna 8.

Zona rural:

Circuito Kilómetro 18 : en el corregimiento El Saladito, sector San Pablo.

Para estas labores se realizará una suspensión temporal del servicio desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM

ALCANTARILLADO :

En el sistema de alcantarillado se realizarán labores de limpieza de sumideros en los barrios:

• Charco Azul

• Villa del Lago

Con esto se busca mejorar el funcionamiento de las redes y prevenir afectaciones en el servicio.