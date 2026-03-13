Chacarita Juniors realizará pruebas gratuitas para niños futbolistas en Bogotá

El club argentino Chacarita Juniors, a través de su filial en Colombia, realizará jornadas gratuitas de detección de talento los días 14 y 15 de marzo en el Complejo Deportivo DBS Plus, ubicado en la vía Suba-Cota, en Bogotá. La convocatoria está dirigida a niños y niñas entre los 4 y 12 años que quieran iniciar un proceso de formación enfocado en el alto rendimiento.

Durante las evaluaciones, un equipo de profesionales analizará habilidades como desarrollo motor, agilidad, equilibrio y capacidad de reacción, además de aplicar pruebas de “Neurofútbol” para medir cómo el cerebro responde a estímulos del juego y la velocidad en la toma de decisiones.

El programa de formación del club se divide en tres etapas: “Primer Semilla” (4 a 10 años), enfocada en motricidad y técnica básica; la fase de Transición (11 a 14 años), que fortalece la comprensión táctica y la disciplina; y la etapa de Proyección desde los 15 años, orientada a la preparación competitiva y mentalidad profesional.

Según el mánager general José Rodrigo Matiz , el objetivo es formar jugadores completos desde temprana edad, combinando talento y entrenamiento cognitivo. Este modelo ha permitido que más de 160 futbolistas del club lleguen a equipos internacionales, como el caso del mediocampista Jeffrey Reyes, quien debutó en la primera división argentina y luego fue transferido al fútbol venezolano.

Las pruebas comenzarán a las 9:00 a.m. y, al finalizar, los padres recibirán un diagnóstico sobre el desempeño de sus hijos junto con un plan de trabajo personalizado. Los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción para asegurar su cupo.