Capturan hombres tras hurtar a un pasajero que solicitó un vehículo de plataforma

Uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos, logró la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de hurto.

El procedimiento se registró en el barrio San Felipe, momentos en que los uniformados del CAI Polo fueron alertados por un hombre, quien manifestó que había solicitado un servicio de transporte por plataforma digital y que, una cuadra después de abordarlo, dos hombres se subieron al carro y lo intimidaron para robarle sus pertenencias.

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Gracias a la oportuna reacción de la patrulla de vigilancia, el vehículo fue interceptado. Durante el procedimiento fue hallado una maleta que contenía tres celulares que habían sido robados, por lo que se procedió a la captura de los presuntos delincuentes. Así mismo, el automóvil fue inmovilizado.

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Los elementos, avaluados en 6 millones de pesos, fueron recuperados. Posteriormente, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.