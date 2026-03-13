Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 mar 2026 Actualizado 18:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturan hombres tras hurtar a un pasajero que solicitó un vehículo de plataforma

Uno de los capturados presenta antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido una condena de 10 años en un centro carcelario.

Screenshot

Screenshot

Uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos, logró la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de hurto.

El procedimiento se registró en el barrio San Felipe, momentos en que los uniformados del CAI Polo fueron alertados por un hombre, quien manifestó que había solicitado un servicio de transporte por plataforma digital y que, una cuadra después de abordarlo, dos hombres se subieron al carro y lo intimidaron para robarle sus pertenencias.

Puede leer: Nuevo caso de ‘paseo millonario’ en Bogotá: mujer denuncia robo en servicio de plataforma

Gracias a la oportuna reacción de la patrulla de vigilancia, el vehículo fue interceptado. Durante el procedimiento fue hallado una maleta que contenía tres celulares que habían sido robados, por lo que se procedió a la captura de los presuntos delincuentes. Así mismo, el automóvil fue inmovilizado.

Le puede interesar: Mujer denuncia que fue drogada y robada tras salir de un bar de la 85: tengo miedo

Los elementos, avaluados en 6 millones de pesos, fueron recuperados. Posteriormente, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir