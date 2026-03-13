Capturan hombres tras hurtar a un pasajero que solicitó un vehículo de plataforma
Uno de los capturados presenta antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido una condena de 10 años en un centro carcelario.
Uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos, logró la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de hurto.
El procedimiento se registró en el barrio San Felipe, momentos en que los uniformados del CAI Polo fueron alertados por un hombre, quien manifestó que había solicitado un servicio de transporte por plataforma digital y que, una cuadra después de abordarlo, dos hombres se subieron al carro y lo intimidaron para robarle sus pertenencias.
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Gracias a la oportuna reacción de la patrulla de vigilancia, el vehículo fue interceptado. Durante el procedimiento fue hallado una maleta que contenía tres celulares que habían sido robados, por lo que se procedió a la captura de los presuntos delincuentes. Así mismo, el automóvil fue inmovilizado.
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Los elementos, avaluados en 6 millones de pesos, fueron recuperados. Posteriormente, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...