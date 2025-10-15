Cayó banda dedicada al “paseo millonario” en el norte de Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá informaron la captura en flagrancia de tres delincuentes señalados de integrar una banda dedicada al ‘paseo millonario’, a quienes se les atribuyen al menos diez hurtos bajo esta modalidad.

Según las autoridades, el más reciente caso ocurrió el pasado fin de semana en la Zona T, cuando una persona que salía de una zona de rumba fue abordada por un taxi y, en el trayecto, sometida con sustancias tóxicas.

La víctima fue retenida durante 19 horas en una vivienda en Suba, donde los delincuentes la mantuvieron bajo efectos de dichas sustancias para obtener información de sus cuentas bancarias y realizar retiros por más de 40 millones de pesos.

Gracias a la denuncia de los familiares, hecha a través de la Línea 165 del GAULA, la Policía logró ubicar y capturar a los presuntos responsables. Durante el operativo fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y se inmovilizó el taxi utilizado para cometer los delitos.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que este tipo de casos ahora son judicializados como secuestros extorsivos, dada su gravedad y la violencia ejercida sobre las víctimas.

“Buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con la investigación, los capturados presentan antecedentes por homicidio y hurto calificado y agravado.

En lo corrido del 2025, las autoridades han reportado 96 capturas por secuestro en la capital, con una efectividad del 92% en la resolución de los casos denunciados.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 y 165 del GAULA.