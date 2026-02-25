Mujer denuncia que fue drogada y robada tras salir de un bar de la 85: tengo miedo

Por medio de las redes sociales, Valerie Gutiérrez denunció que, ella junto con una amiga, fueron víctimas de un robo en el que delincuentes bajo la capa de conductores de plataforma aprovecharon para drogarlas y robarles sus pertenencias.

“Salimos con unos amigos y nos ofrecieron llevarnos, pero nos quedamos solas con mi amiga porque ya íbamos a pedir un Uber.(…) Un amigo me iba preguntando por dónde íbamos luego de subirnos al Uber. Le alcanzo decir que estábamos llegando donde Cami y ahí no vuelvo a responder", relató la mujer.

De acuerdo con la joven, ella solo recuerda que se despertó dentro del carro porque la estaban sacudiendo para que se bajara del vehículo.

“(…) Me sacuden y me dicen que me tengo que bajar del Uber y reacciono después como si me hubieran dormido. El señor insiste en que nos tenemos que bajar. Mi amiga insiste en su celular y el señor decía que nunca nos subimos con celular”.

Y agregó, “fue un momento raro porque estábamos muy perdidas, pero estábamos siguiendo instrucciones, el tipo nos bota en la 127 con 7 (…) y el otro carro ( al que les dijeron que debían subirse) nos dice que no nos va a llevar a ningún lado.

Tras bajarse del carro las mujeres buscaron ayuda en el sector.

“Empecé a gritar y pidamos ayuda y el celador de un edificio nos prestó el celular. Y empezamos a llamar a nuestros familiares no paramos de llorar”, añadió.

Valerie visiblemente afectada asegura que siente miedo y la ansiedad, por los hechos, la ha embargado los últimos días.

“Tuvimos un lapsus como desde las 4 hasta las 5: 30 de la mañana donde no sabemos que hicieron con nosotras. No hubo ningún maltrato sexual, pero nos sentimos vulnerables. (…) tengo paranoia y la ansiedad alborotada”, agregó.

Finalmente, la joven en medio de la situación y desespero decidió ir hasta donde estaba su celular, que mostraba ultima ubicación en la Avenida Primero de Mayo. Allí uniformados del cuadrante le ofrecieron ayuda, pero le insistieron que no podían hacer mucho y que era el diario vivir con las personas que tenían celulares de alta gama.