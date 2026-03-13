Así quedaron los equipos colombianos en los bombos de la Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer a Juventud Las Piedras de Uruguay con un resultado global de 3-2.

Antes, había dejado en el camino a Liverpool, también de Uruguay al que venció 2-1 en la llave. Tras superar las dos instancias previas, ahora el equipo de Alejandro Restrepo se prepara para el reto mayor.

El encuentro entre DIM y Juventud era el último que faltaba para definir a todos los clasificados al torneo continental. Al Poderoso lo acompañan también el Deportes Tolima, el Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador.

¿Cómo quedaron los bombos tras la clasificación del DIM?

Los cuatro equipos que avanzaron desde la Fase 3 de la Copa Libertadores se ubicaron en el Bombo 4 y van a enfrentar a alguno de los cabeza de serie que se ubica en el Bombo 1.

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL), Independiente Medellín (COL).

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores será el próximo 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay a las 6:00 p.m., hora colombiana y la fase de grupos del campeonato comenzará en la semana del 7 de abril.