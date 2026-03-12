Las ciudades con mayor informalidad en Colombia según el DANE: nuevos datos laborales en Colombia

Arriendos que NO deberían subir con el próximo IPC del DANE: ¿Por qué? Le explicamos // Caracol radio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó su boletín técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el trimestre de noviembre 2025 a enero 2026, revelando datos sobre la informalidad laboral en Colombia.

Este informe, que se basa en la metodología de la 17.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la OIT, ofrece una visión detallada de la población ocupada y la proporción de trabajadores informales en ciudades y áreas metropolitanas del país.

Para el total nacional, la cifra de personas ocupadas informales fue de 55,3 %. Cifra que representa una ligera disminución en comparación con el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 56,0 %.

¿Qué dicen los datos sobre la informalidad en las ciudades de Colombia?

El DANE analizó 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde la informalidad fue del 41,0 % entre noviembre de 2025 y enero de 2026. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue de 42,4 %. En contraste con los centros poblados y el rural, donde la proporción fue más alta, alcanzando el 83,8 %, en el mismo trimestre.

Ciudades con mayor y menor informalidad

El reciente informe del DANE destacó las ciudades con mayor u menor informalidad en el país dentro de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Entre las que alcanzaron la mayor proporción de informalidad están:

Sincelejo: 67,0 %

67,0 % Valledupar: 65,9 %

65,9 % Cúcuta: 62,9 %

Por otra parte, las ciudades con menor informalidad en Colombia son:

Bogotá: 33,6 %

33,6 % Manizales: 36,8 %

36,8 % Medellín: 37,4 %

Proporción de la población ocupada informal según ciudades Total nacional, 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas. DANE Ampliar Proporción de la población ocupada informal según ciudades Total nacional, 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas. DANE Cerrar

Informalidad por sexo en Colombia

Otro dato que vale destacar es la informalidad por sexo en el país. A nivel nacional, la proporción de hombres ocupados informales fue del 57,4 %. En el caso de las mujeres, el 52,4 % de las ocupadas eran informales. Comparado con el mismo periodo del año anterior, las proporciones fueron del 57,8 % para hombres y 53,6 % para mujeres, indicando una leve disminución en ambos sexos.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de mujeres informales fue del 39,9 %, mientras que la de los hombres informales fue del 42,0 % en el trimestre de noviembre 2025 y enero 2026. Para el año anterior fueron de 41,4 % y 42,7 %, respectivamente.

Según el DANE, el tamaño de la empresa juega un papel crucial en la proporción de la informalidad. Para el total nacional, en el trimestre de noviembre 2025 a enero 2026 fue la siguiente:

El 84,0% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal.

En empresas pequeñas, la proporción fue del 21,4 %.

En empresas medianas, la proporción de ocupados informales fue del 5,4%.

En empresas grandes, la proporción fue del 2,3 %.

Para el DANE, estas cifras reflejan que la informalidad es predominante y es un fenómeno asociado a las microempresas, que son definidas como aquellas de hasta 10 personas.