Video: Jorge Carrascal marcó un golazo en triunfo de Flamengo ante Cruzeiro

Al cartagenero Jorge Carrascal le bastaron un poco más de 20 minutos para ser determinante en el triunfo del Flamengo 2-0 sobre Cruzeiro, en juego por la fecha 5 de la Serie A de Brasil.

El volante de la Selección Colombia ingresó al encuentro a los 75 minutos y a los 90+8 minutos, en el cierre del partido, liquidó las acciones con una gran definición, decretando un nuevo triunfo del Mengao.

Carrascal se desprendió al ataque y, tras una recuperación en mitad del campo, recibió un pase entre líneas de Samuel Lino, controlando el balón ingresando al área y picando la pelota ante la salida del portero Matheus Cunha.

Este es el segundo gol de Jorge Carrascal en lo corrido del 2026, donde también cuenta con tres asistencias. En total, el exjugador de Millonarios registra cinco goles marcados y ocho pases de gol desde su llegada al club brasileño.

El primer tanto de Flamengo lo había convertido Pedro a los 5 minutos del encuentro. En el equipo visitante no estuvieron en convocatoria los también colombianos Luis Sinisterra, que se repone de una lesión, y Néiser Villarreal, de poco protagonismo en el plantel.

El club de Río de Janeiro ascendió a la cuarta posición del Brasileirao con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota. Cruzeiro es penúltimo con solo dos puntos de 15 posibles.