Carrascal, Enamorado y Arias, campeones en Brasil

En Brasil fue el día de los colombianos. Tres de ellos fueron campeones con sus equipos en los torneos estaduales que terminaron este domingo 8 de marzo. Jorge Carrascal con Flamengo, José Enamorado con Gremio y Jhon Arias, con Palmeiras.

Flamengo venció a Fluminense en el Carioca

En el clásico de Río de Janeiro, el Mengao se impuso a Fluminense. El partido terminó empatado a cero goles en los 90 minutos, y se definió en los lanzamientos desde el punto de pena máxima. El ganador fue el equipo dirigido por Leonardo Jardim que venció 5-4.

En los triunfadores, Jorge Carrascal fue titular y en los perdedores, Kevin Serna arrancó desde el minuto cero, además llegó a los 100 partidos con el Flu. Los dos colombianos salieron antes del final del partido, por lo que no hicieron parte de los cobradores.

Gremio venció a Internacional en el Torneo Gaúcho

Gremio enfrentó a su clásico rival en Porto Alegre para coronarse campeón del torneo Gaúcho. En el equipo local, Rafael Santos Borré fue titular y lo mismo pasó con José Enamorado con el visitante.

El partido terminó empatado a un gol, para el Inter marcó Alan Patrick y para el Gremio lo hizo Gustavo Martins. Borré, que perdió dos opciones claras, jugó los 90 minutos, mientras que Enamorado fue sustituido por Kanneman.

Con el empate, el campeón fue Gremio pues en la ida había vencido 3-0, uno de los goles fue marcado por el colombiano.

Arias y Palmeiras, campeones del Paulista

Palmeiras, por su parte, enfrentó a Novorizontino. En el juego de ida, el Verdao ganó 1-0 con gol de José Manuel López que anotó al minuto 35. En el de vuelta, Jhon Arias fue titular en el equipo de Abel Ferreira que ofició como visitante.

Palmeiras se fue arriba al minuto 6 con gol de Murilo Cerqueira, pero el Novorizontino consiguió la igualdad al 26 con anotación de Matheus Bianqui. En el segundo tiempo, Vitor Roque aumentó la cuenta para el equipo de Arias que fue sustituido por Allan.