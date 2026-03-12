Docentes en Barranquilla estarían siendo extorsionados desde la cárcel: Policía investiga

La Policía ofreció acompañamiento a los docentes que han sido víctimas de las llamadas en donde fueron objetos de amenazas extorsivas en días anteriores.

Asimismo, la institución confirmó que algunas de estas llamadas se habrían originado desde la cárcel Cómbita, en Boyacá.

“Se ha logrado establecer que algunas de estas amenazas se originan desde un centro carcelario en Cómbita, Boyacá. Estamos estableciendo directamente la responsabilidad para poder establecer de pronto un nombre o si pertenecen a alguna organización delincuencial”, indicó el coronel Juan Carlos Correa, comandante del Distrito 4 de Barranquilla.

¿Qué pasó con los docentes en Barranquilla?

Han sido tres los momentos en que se han presentado estos hechos: hace quince días, el sábado y ayer martes. Según se conoció, a los docentes los habrían amenazado para que colaboraran con alguna exigencia.

“El modo operativo que utilizaron fue unas llamadas, unas videollamadas, le mandaron unos videos donde mostraban unas armas, unas municiones, algunos se identificaron y que las autodefensas de la Sierra Nevada, el otro no aparece con ningún grupo, pero era el mismo número telefónico. y solamente le pedían que tenían que colaborar para la guerra", dijo uno de los docentes del plantel quien pidió omitir su nombre.