¿Tiene carro o moto en Santander? Este es el plazo para pagar el impuesto vehicular sin sanciones

Los propietarios de vehículos matriculados en Santander ya pueden realizar el pago del impuesto vehicular correspondiente a este año.

Las autoridades recordaron que hay plazo hasta el 30 de junio para pagar sin sanciones ni intereses.

La Secretaría de Hacienda del departamento invitó a los conductores a no dejar el pago para última hora.

Pues, a partir del 1 de julio comenzarán a aplicarse sanciones e intereses para quienes no hayan cumplido con la obligación.

Hoy la cifra alcanza 553.000, es decir, más de 110.000 vehículos adicionales en el departamento.

A pesar de ese crecimiento, las autoridades señalan que el 43 % de los vehículos se encuentra en mora con el impuesto, lo que representa una cartera considerable para el departamento.

Para 2026, el departamento espera recaudar alrededor de 150.000 millones de pesos, recursos que se destinan a proyectos de infraestructura vial, educación, salud, vivienda y competitividad.

Las autoridades también recordaron que no solo los carros deben pagar este impuesto. Las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos también están obligadas a cumplir con esta contribución.

Quienes no paguen antes del plazo establecido deberán asumir una sanción mínima que ronda los 262.000 pesos, además de los intereses correspondientes.

El pago se puede realizar de manera virtual a través del portal de la Gobernación de Santander o en diferentes entidades bancarias y puntos autorizados en el departamento.