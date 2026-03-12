En Cali murió Carol ‘The Warrior’, joven creadora de contenido que luchaba contra el cáncer

La creadora de contenido Carolina Reyes conocida en redes sociales como Carol ‘The Warrior’, falleció el 11 de marzo de 2026 en una clínica de Cali, según confirmaron sus familiares a través de sus redes sociales.

La joven, de 23 años procedente del Chocó, se había dado a conocer en plataformas digitales donde compartía aspectos de su vida personal, sus proyectos como emprendedora y, en los últimos meses, el proceso de salud que enfrentaba.

La noticia fue anunciada mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde su entorno cercano la recordó como una mujer fuerte y resiliente. En el mensaje también pidieron respeto y empatía para su familia y amigos en medio del duelo.

Un deterioro en su estado de salud

Meses antes de su fallecimiento, Reyes había contado a sus seguidores que comenzó a experimentar fuertes dolores en su cuerpo. Tras acudir a valoración médica, los especialistas detectaron líquido en sus pulmones, lo que obligó a realizarle procedimientos médicos y posteriores tratamientos.

Tiempo después confirmó que había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad contra la que luchó durante varios meses mientras compartía parte de su proceso en redes sociales.

En las últimas semanas su estado de salud se habría deteriorado considerablemente. De acuerdo con personas cercanas, el empeoramiento se habría presentado después de un viaje que realizó a Brasil, tras el cual comenzó a presentar nuevas complicaciones.

Aunque en redes sociales han circulado diferentes versiones sobre su estado de salud, estas no han sido confirmadas oficialmente.

Despedida en Cali

A través de sus redes sociales, la familia también informó que la joven será velada este 12 de marzo en Cali, antes de que su cuerpo sea trasladado al Chocó, su lugar de origen.

La velación se realizará en la carrera 45 #45-20, barrio República de Israel, a partir de las 2:00 de la tarde.

Reacciones en redes

Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y varias figuras públicas expresaron su tristeza en redes sociales con mensajes de despedida y apoyo para la familia.

Comentarios como “Vuela alto, guerrera” y “Que Dios te tenga en su gloria” se multiplicaron en sus publicaciones, recordando la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad y el impacto que generó en su comunidad digital.