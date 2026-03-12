Cali gana pulso judicial a los bancos y recupera autonomía sobre el ICA

La decisión también impacta a las demás capitales, que podrán fijar su propia tarifa del ICA. / Caracol Radio

Cali

La Corte Constitucional falló a favor de Cali en una tutela interpuesta por la administración distrital contra una decisión del Consejo de Estado que limitaba la autonomía de las ciudades capitales para fijar la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Con esta decisión, la ciudad podrá definir su política tributaria de acuerdo con su realidad económica.

La controversia surgió luego de que Asobancaria demandara un acuerdo del Concejo de Cali que aumentaba la tarifa del ICA al sector financiero. En su momento, el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de esa medida al considerar que las ciudades capitales debían adoptar la misma tarifa fijada por Bogotá.

Según el alcalde Alejandro Eder, esa interpretación generó un impacto en las finanzas del Distrito, al impedir la llegada de recursos que podrían haberse destinado a programas sociales, infraestructura, seguridad y educación.

“Con el fallo original del Consejo de Estado dejamos de recaudar alrededor de 200 mil millones de pesos al año. Entonces, ahorita estamos esperando el fallo final de la Corte para entender bien qué es lo que implica”, dijo Eder.

La decisión de la Corte no solo beneficia a Cali, sino que sienta un precedente para las 32 ciudades capitales del país, al fortalecer su autonomía para definir sus políticas tributarias y administrar sus recursos de acuerdo con sus realidades fiscales, agregó el mandatario.