Cinco presuntos guerrilleros dados de baja, cuatro se entregaron y uno fue capturado en Buenaventura

Armada confirma que los tres guerrilleros abatidos en Buenaventura pertenecían a las disidencias de “Iván Mordisco”

Las autoridades confirmaron el saldo final de la operación militar adelantada contra disidencias de las Farc en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, que dejó cinco presuntos guerrilleros dados de baja, cuatro integrantes que se entregaron a las autoridades y una persona capturada.

La ofensiva se desarrolló contra integrantes de la columna móvil “Wilson González”, autodenominada “Fuerzas Especiales” del frente “Jaime Martínez”, estructura que hace parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Los combates se registraron en el sector del Bajo Calima, donde inicialmente la Armada Nacional había reportado tres presuntos integrantes abatidos, cifra que posteriormente ascendió a cinco tras el hallazgo de dos cuerpos más en la zona.

Durante las operaciones, las autoridades incautaron abundante material de guerra e intendencia, entre ellos, 13 fusiles, una escopeta, un tubo cañón de ametralladora, más de 4.700 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, granadas, artefactos explosivos improvisados, dos embarcaciones y equipos de comunicaciones.

El almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, explicó que la ofensiva se adelantó de manera conjunta con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Durante esta semana se ha desarrollado la operación en conjunto con la Policía y la Fuerza Aeroespacial. En este sector venían adelantando acciones de intimidación y coacción contra la población civil, así como la planeación de actos terroristas dirigidos contra la Fuerza Pública”, señaló el alto oficial.

Las autoridades indicaron además que estos corredores son utilizados para el tráfico de estupefacientes y para la expansión criminal entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó.

En medio de los operativos, tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 interceptaron un vehículo en el sector del kilómetro 23 de la zona rural de Buenaventura, donde se movilizaban tres hombres y una mujer con heridas en diferentes partes del cuerpo.

Estas personas manifestaron ser integrantes de la columna móvil “Wilson González” del frente “Jaime Martínez” y expresaron su intención de someterse a la justicia.

Los sujetos, identificados con los alias de “Jhon Cuca”, “José Inestrosa”, “Juan Martínez” y “Sara Torres”, fueron trasladados a la Unidad Básica de Investigación Criminal en Buenaventura, donde avanzan los procedimientos judiciales y el proceso ante el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Posteriormente fueron llevados a un centro hospitalario para valoración médica.

Las autoridades señalaron que esta estructura criminal ha sido responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública en el área del Bajo Calima, incluido el homicidio de un infante de Marina en agosto de 2025, perpetrado mediante drones acondicionados con explosivos.

También se les atribuyen hostigamientos y ataques con artefactos explosivos contra unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 21.

En esta zona del Pacífico colombiano también tienen presencia criminal el ELN y el Clan del Golfo.