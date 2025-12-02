El DANE ha mostrado un aumento en la informalidad, hay una gran ausencia del Estado: Oviedo

Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá estuvo en el Festival de las Ideas, libertad regional de ejecución presupuestal, su principal recomendación. I Foto: Caracol Radio

En Colombia, la informalidad en el sector laboral, siempre ha sido un tema de conversación, inclusive, en las cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, estuvo el precandidato a la presidencia y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien habló sobre diversos temas, como la informalidad en Colombia, destacando que “el DANE es lo único que hay, y hay que confiar, lo que se debe hacer, es pedir más detalles sobre le empleo”.

En desarrollo.

Vea la entrevista completa, aquí