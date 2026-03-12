Norma Vera Salazar es la fórmula vicepresidencial de Juan Fernando Cristo

Santa Marta

Norma Vera Salazar fue designada como fórmula vicepresidencial del candidato Juan Fernando Cristo, por lo que será quien lo acompañará en el tarjetón de las elecciones del próximo 31 de mayo.

Vera Salazar es licenciada en Necesidades Educativas Especiales, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y magister en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. También ha sido docente universitaria, investigadora en temas de seguridad, crimen organizado y estudios de género. Defensora y activista.

Durante más de una década, Vera Salazar fue docente de la Universidad del Magdalena y fue la principal denunciante de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Señor de la Sierra’, condenado por delitos sexual contra menores de edad en el marco del conflicto armado. Adicionalmente, fue fundadora y presidenta de la Red de Mujeres del Magdalena 2013-2018.

Además, Norma Vera Salazar cuenta con más de diez años de experiencia profesional en la formulación de políticas públicas y sectoriales, elaboración de planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y coordinación administrativa-financiera y alta gerencia en instituciones públicas.

