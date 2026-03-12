Menor de edad agredió a otro al interior de un colegio en Montenegro, Quindío

Armenia

El caso se registró en el Instituto Montenegro del municipio del mismo nombre donde un menor de 16 años de edad agredió con arma cortopunzante a otro menor de 14 años de edad.

El hecho ha encendido las alarmas respecto a la intolerancia entre menores que termina en este tipo de agresiones en entornos escolares.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas lamentó la situación e indicó que el rector de la institución educativa reportó a la Policía que activó los protocolos correspondientes para atender el caso.

“Se recibió el reporte de una situación al interior del Instituto Montenegro. El rector reportó a la Policía y también reportó a la subsecretaría de desarrollo social y educativo y a partir de ahí, la estación de policía a través de la Policía de Infancia y Adolescencia activaron los protocolos para atender el caso”, mencionó.

Aseguró que están iniciando el proceso para una revisión especifica de todo el contexto al interior del colegio y establecieron una pronta convocatoria de la instancia responsable de convivencia escolar.

“Estamos ya iniciando proceso para una revisión específica de todo el contexto, toda la situación al interior de la institución educativa. Tenemos una pronta convocatoria de la instancia responsable de este caso o de los casos educativos de convivencia escolar. Vamos desde la estación de Policía, la alcaldía de Montenegro y la personería a proponer unas situaciones de revisión de cada uno de los casos que se hayan presentado frente a las alteraciones de convivencia y seguridad al interior de especialmente esa institución educativa", indicó.

Reconoció que cuentan con el proyecto entornos protectores que responde a la alerta temprana de la instrumentalización de menores en hechos delictivos y reforzarán las actividades enfocadas en la sana convivencia en cuanto al entorno escolar y familiar.

“Nosotros nos preocupamos enormemente por esta situación, ya que son menores de edad ya que son unos niños y pues tenemos es que entrar a a revisar tanto el entorno escolar como el entorno familiar", puntualizó.

Vale anotar que el adolescente de 16 años de edad fue aprehendido por el delito de lesiones personales.