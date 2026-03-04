¿Qué dicen familiares de joven asesinada en Armenia tras judicialización del presunto agresor?

Armenia

El caso se registró en enero del año 2024 donde Erika Tatiana Mejía Muñoz de 21 años de edad fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en el barrio Las Colinas de la ciudad.

El principal sospechoso era su pareja sentimental identificado como Oveimar Sánchez Polindara quien habría huido con su hijo menor de 2 años. Finalmente, la Fiscalía dio a conocer que el hombre fue enviado a la cárcel y le fue imputado el delito de feminicidio agravado.

En diálogo con Caracol Radio, la hermana de la víctima Maria Alejandra Acevedo Muñoz dijo que es un choque de emociones porque, aunque celebran el proceso de judicialización del presunto responsable del hecho, recuerdan con dolor los hechos en los que perdió la vida su ser querido.

“Es un momento de alegría y a la vez un momento de tristeza, porque es un choque de emociones a ver que ya este señor está capturado, de que por fin ya se sabe algo de mi sobrino. Es algo muy duro, pero gracias a Dios contamos con muy buen fiscal, un juez que se ve que vela por el derecho de que se cumpla la justicia por mi hermana, que eso no la va a devolver", indicó.

Dijo que con la decisión de enviarlo a prisión se evidencia el actuar efectivo de los entes competentes para que responda por la situación y brinde las claridades.

Destacó que más allá de las autoridades, el llamado es a las mujeres para que ante las señales de alarma denuncien oportunamente y no permitan un ciclo de agresiones que pueden terminar en una tragedia como la que vive su familia por la muerte de su hermana.

“Es de uno como mujer, si uno ve alertas, pues las alertas están para eso, para uno evitar que las cosas vayan a mayores. Si uno como mujer permite que su pareja le levante la mano a la primera vez y uno sigue ahí y uno va y sigue ahí, pues es uno la que está causando la desgracia", sostuvo.

Agregó: “Mire, por lo menos el caso de mi hermana, mi hermana muchas veces vio el ciclo de violencia, vio de lo que era capaz de ese hombre y ella lo demandaba y no que por el niño vamos a volver y mira todo lo que terminó, eso se hubiera podido evitar. Si ella hubiera tenido suficiente carácter de decir, “No más”.

Dijo que espera pueda quedarse con la custodia de su sobrino ya que cuenta con las condiciones para su cuidado y es un proceso a cargo del ICBF.