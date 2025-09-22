Al centro de menor infractor en el Quindío, familiares de los adolescentes ingresan armas y drogas

Armenia

Lamentablemente los menores de edad están inmersos en hechos delictivos y es la advertencia que han realizado las autoridades en cuanto a la instrumentalización que ejercen las bandas criminales del departamento.

La directora encargada del ICBF regional Quindío, Alexandra Candelo explicó que la ley de infancia y adolescencia no los trata como delitos por ser menores de edad por lo que son contravenciones al marco normativo y jurídico donde las principales están relacionadas con hurto, secuestro, extorsión, violencia intrafamiliar y contra servidor público.

“Tenemos muchos programas preventivos desde desde la primera infancia, la infancia y la adolescencia, porque lo que buscamos es precisamente que esas bandas no los recluten y esos programas de prevención, que es toda la ocupación de tiempo libre, que es brindar las herramientas a sus adolescentes y jóvenes, se priorizan los municipios que están como en esa alerta temprana que tenemos en el departamento del Quindío", mencionó.

Fue enfática en afirmar que cuentan con programas preventivos porque desde la entidad buscan evitar el reclutamiento por parte de bandas delincuenciales y por eso priorizan los municipios que están dentro de la alerta temprana.

“La última alerta temprana la extendió a otros municipios que son Calarcá, La Tebaida, Circasia, Montenegro, Quimbaya, lógicamente la ciudad capital y en el centro de atención especializada CAE en este momento tenemos 60 adolescentes y jóvenes que están privados de la libertad", afirmó.

Reconoció que existe reincidencia en los menores de edad ya que es fundamental el acompañamiento de familiares y lo que han identificado es la repetición que tienen de situaciones en contra de la ley que antes ejercieron padres o cercanos.

Señaló: “Hay reincidencia en algunos de nuestros jóvenes y acá lo que vemos es que ese acompañamiento de la familia es muy importante porque son historias familiares que se repiten. Son adolescentes que vienen de familias donde su mamá está privada de la libertad, su papá, su abuelo, su tía".

Alertó sobre la situación en el centro de atención especializada La Primavera del municipio de Montenegro donde los mismos familiares de los adolescentes infractores ingresan armas y hasta sustancias psicoactivas.

“Siempre estamos muy pendientes de la visita dentro de este CAE porque a veces las mismas visitas de los familiares son quienes nos ingresan armas, sustancias psicoactivas, entonces el acompañamiento familiar es muy importante aquí“, advirtió.

Agregó que actualmente están en adecuaciones en el centro de menores para reforzar la seguridad debido a la fuga que se registró en el mes de agosto.