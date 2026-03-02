En Quindío fortalecen la patrulla púrpura para la protección de las mujeres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En efecto en lo corrido del año desde la Patrulla Púrpura han realizado 30 capturas, entre ellas dos por tentativa de feminicidio, cinco por lesiones a mujeres, 22 por violencia intrafamiliar y una por injuria por vías de hecho.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la policía del departamento indicó que con la estrategia buscan ampliar la capacidad en todos los municipios porque contaban con la capacidad instalada en Armenia.

Resaltó que la idea es fortalecer la presencia institucional en la ruralidad para brindar la inmediatez en la atención que se requiera en el departamento.

Dentro de las estrategias, mencionó que está el plan cazador que apunta a materializar órdenes de captura frente a delitos que afecten la integridad de la mujer y ejecutar órdenes de arresto por el incumplimiento a medidas de protección ordenadas por autoridad competente.

Líder de las mujeres trans

Asimismo, la líder las mujeres trans de Armenia Sandra Martínez se mostró optimista por este tipo de espacios donde reconocen la labor de visibilizar las problemáticas y articular esfuerzos con las autoridades para minimizarlas.

Reconoció que una de las dificultades contra las mujeres trans está relacionada con las agresiones que sufren por parte de los clientes en medio de su trabajo sexual.

El coronel recordó que cuentan con la línea 155 a nivel nacional y en el departamento 317-713-8846 que estará disponible las 24 horas para la atención de los diferentes requerimientos.