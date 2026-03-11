Fórmulas vicepresidenciales: mensajes, votos y cálculos políticos

En Hora 20 continúa el análisis a los resultados del pasado domingo y las decisiones de las dos candidaturas más consolidadas en lo que tiene que ver con fórmula vicepresidencial, lo que viene para Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. También una mirada a la recomposición del panorama político y la búsqueda de acuerdos y votos de cara a la primera vuelta presidencial.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Pachón, doctora en Ciencia Política y profesora en la Universidad de los Andes, destacó que en la elección de fórmula vicepresidencial puede haber varios objetivos: complementar la figura de un presidente en campaña, si es de una región, entonces sumar desde otras regiones y también en la elección de un hombre o mujer. Manifestó que en la elección de Aida Quilcué no se disipa el miedo, “premia la coherencia y la posición de estas poblaciones en el gobierno Petro, pero también da miedo. Lo que pasó con Francia, que era una ilusión sobre liderazgo femenino y activismo ambiental, se convierte en algo muy deprimente en términos de resultados”.

También destacó que si la función de un vicepresidente es una y no la cumple por falta de experiencia y la experiencia es importante para reemplazar al presidente, “¿no se instrumentaliza representación indígena?”

Sobre la elección de José Manuel Restrepo por parte de Abelardo de la Esprella, señaló que hay un parte de tranquilidad en términos de sopesar la falta de experiencia en el Ejecutivo, “pero no le veo valor de una economía responsable, un mundo de centroderecha. Abelardo nombra una persona con apoyo irrestricto y que no será imprudente”.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, comentó que desde hace unas campañas se ha jugado más con el tema de los votos o el mensaje a la hora de la elección de fórmula vicepresidencial, “el doctor Restrepo fue ministro, rector, economista reputado; puede asumir la presidencia, pero sobre la fórmula de Cepeda quiero saber su trayectoria en administración y gerencia pública. El vicepresidente debe tener capacidad de cumplir con su primera función constitucional”. Sobre esa vicepresidencia también comentó que Cepeda se la juega por un símbolo que tiene más experiencia que Francia Márquez, “ella demuestra que tiene un liderazgo probado”.

En cuanto a la movida de Abelardo de la Espriella, dijo que estuvo “bien tacada” esa elección y que se envía un mensaje de moverse sin ponerse muy creativo, pero enviando un mensaje hacia la centroderecha y el Centro Democrático.

Para Lucas Pombo, periodista, consultor y analista, la fórmula a la vicepresidencia no suma un solo voto, “está sobrevalorado el aporte que hace la fórmula vicepresidencial al candidato, más bien demuestra un talante del presidente”. Recordó que Aida Quilcué es una mujer indígena del Cauca que enfrenta una mujer blanca del Cauca y un hombre blanco rico, “es un elemento simbólico que busca la campaña de Cepeda”. También que envió un mensaje de desconfianza en el sector político, “cuando Petro convoca a más apertura, Cepeda llama a una mujer de sus bases; ahí hay grado de desconfianza al interior del partido”.

En el caso de Restrepo y de la Espriella, comentó que es una fórmula audaz en la que pone vicepresidente a sus justas proporciones, “escoge un tipo que da confianza al establecimiento financiero y empresarios; eso es importante porque eso le falta a Abelardo”. En el caso de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, donde no se define la fórmula, comentó que llevar a Paloma a la banda la pone en una situación incómoda.

Ariel Ávila, senador de la república, comentó que las fórmulas vicepresidenciales sí tienen una fuerza y un simbolismo, “el simbolismo de Cepeda es un yo con yo, es un mensaje para su base. El simbolismo de Abelardo es traer un tecnócrata, que es lo que le cuestionan”. También dijo que pocas personas conocen quién es José Manuel Restrepo, pero que el simbolismo del tecnócrata busca impactar en el centro, similar a lo que busca Paloma al moverse hacia ese mismo espectro.

Para el caso Aida Quilcué, comentó que ella es una mujer que viene del pueblo Nasa, fue consejera del CRIC y su esposo fue asesinado por el Ejército, “llega a la curul indígena, llega a Comisión Primera, vicepresidente de Comisión de Paz. Aida no tiene experiencia administrativa y ella no disipa el miedo principal a Cepeda, antes lo refuerza porque se piensa en minga, en el bloqueo. Pero en el mundo simbólico en las bases es muy valioso”.

Por otro lado, dijo que el mensaje sobre Restrepo es que es tecnócrata y que Abelardo busca tirarse hacia la centroderecha, “viene de ser ministro de Duque, no es un radical, tiene experiencia y viene de la academia”.

Escuche a el concepto completo de los expertos aquí: