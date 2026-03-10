Martes 10 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En la tarde de ayer lunes 9 de marzo sobre las 5:11PM se registró un sismo con magnitud de 4.7 y profundidad 91 km con epicentro en el Cairo en el Valle del Cauca.

El temblor se sintió en la ciudad de Armenia, y varios municipios del Quindío, donde a pesar del susto de muchas de las personas no se presentaron afectaciones

El representante electo a la cámara de representantes, Jesús Bedoya sostuvo que el Quindío quiere cambio de liderazgo y llamó a la unidad en el Congreso

El representante electo a la cámara de representantes, Jesús Bedoya de la coalición Centro Democrático – Partido Conservador obtuvo la mayor votación en el departamento.

Precisamente la coalición alcanzó 64.340 votos en total, el candidato que obtuvo más votos fue Jesús Bedoya con 30.553 y le siguió el Juan Camilo Cárdenas 15.505 votos. En la sede de campaña de Jesús Armando Bedoya ubicada en el centro de la ciudad, varios simpatizantes se reunieron para demostrar su respaldo ante la victoria.

En ese espacio entregó las declaraciones a los medios de comunicación donde destacó la importancia de la votación puesto que es un mensaje claro de los quindianos que desean un cambio de liderazgo.

En cuanto a lo que considera fueron ataques durante su campaña sostuvo que, aunque dolía tenía conocimiento de su proceder por lo que eso le generaba mucha tranquilidad.

Asimismo, envió un mensaje a sus compañeros de Congreso por el departamento para trabajar de la mano y apostar por proyectos en pro de los quindianos.

Más información Lunes 9 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En la celebración que se realizó en la sede de campaña también participó el exgobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo.

Por su parte el representante electo del pacto histórico Miguel Grisales indicó “es algo histórico para el departamento porque esto es una fuerza política que nadie había tenido en cuenta y que y que se consolida como una fuerza política importante con vocación de poder en el Quindío

¿A qué le atribuye, este triunfo? Esto es un proceso colectivo y un trabajo de estructura de que se está consolidando en este departamento, pero además un proyecto nacional que se consolida también.

las personas en el departamento del Quindío se notaron hoy, tienen un hartazgo y están buscando alternativas diferentes Por eso en este caso no quedaron concentradas las curules, sino que quedaron muy bien repartidas y el pacto histórico demuestra hoy que en el departamento del Quindío hay personas muy inconformes con las formas en las que se ha hecho política en este departamento y por eso sigue creciendo. Hemos crecido exponencialmente,

sobre las divisiones internas del pacto indicó “aunque hubo diferencias dentro de estos movimientos, el movimiento alternativo esta vez sí logró consolidar un proyecto que con vocación de poder lograba y lo dijimos durante toda la campaña teníamos las posibilidades reales, de que esas maquinarias políticas no tuvieran esas mayorías que siempre han estado buscando.

Y gracias a ese fervor popular se dio una representación que era difícil y que todo el mundo vea difícil como algo muy posible y no solo muy posible, sino que estamos adentro, es muy difícil ahorita que quieran venir a sacarnos, es una fuerza política que ya no disminuye más en el departamento del Quindío.

Trabajar unidos por el Quindío, “Nosotros hemos tenemos una visión de desarrollo y de progreso para el departamento del Quindío. Esperamos con los demás representantes y con las demás fuerzas políticas de este departamento sacar al Quindío del estanco en el que ha estado durante tantos años.

Esperamos poder conversar con todas esas fuerzas políticas porque la política no se trata de acabarnos los unos a los otros, sino que la política es ese arte del diálogo y de poder llegar a unos acuerdos para poder avanzar como departamento.

A su turno John Edgar Pérez representante electo de Cambio Radical señaló “Agradecerle a todos los quindianos y quindianas por la confianza, por haberme permitido nuevamente representarlos en el Congreso de la República y por supuesto agradecerle a mis coequiperos, a Óscar Marín que a pesar de su juventud, un hombre de 29 años, afrontó esta esta este proceso con tanta madurez y con tanta altura.

Y a Yenny Trujillo que es una mujer que sin lugar a dudas dejó todo en la arena, una mujer con tanta experiencia y con un trabajo social tan bonito y gracias al trabajo de ellos, pues hoy nuestro partido logra reivindicar esa representación que durante tantos periodos hemos tenido en el Congreso.

Mensaje a trabajar unidos “he enviado un mensaje a quien quienes obtuvieron esa curul también, a Jesús Armando, con quien me encontré en muchísimas ocasiones y siempre fue un señor caballero, a Miguel que es amigo, una persona pues además cercana por la relación que tengo también con su hermano, todos saben que ha trabajado conmigo en mi equipo político e independientemente de que representemos orillas políticas diferentes, pues la idea es que podamos trabajar en pro del departamento del Quindío en los temas de región, en los temas de departamento respetando las posiciones que cada uno asuma en el Congreso,

El partido derrotado en el Quindío es el partido Liberal que de tener dos curules en el Cámara de Representantes hace cuatro años, se quedó sin representación en la Cámara baja, un hecho histórico para uno de los partidos más tradicionales de la región.

Cabe recordar que hace cuatro años Sandra Aristizábal y Piedad Correal lograron dos curules con el partido Liberal para el departamento del Quindío en la cámara de Representantes, alcanzando, según los datos el partido Liberal, alcanzó 38.449 votos en total, la candidata Piedad Correal Rubiano obtuvo 16.915 votos, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg 11.694.

Sin embargo, Sandra Aristizábal, cuyo hermano Armando Aristizábal es el presidente del directorio departamental, se lanzó nuevamente para tratar de repetir curul en la cámara baja, sim embargo el partido solo logró 20.574 votos, donde Sandra Aristizábal obtuvo 12.606, Daniel Restrepo 3.195 votos, votos por la lista 2-458 y Luisa León 2315 votos, dejando al tradicional partido rojo sin representación por primera vez en la historia política – electoral del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Diego Torres Vizcayno exconcejal de Armenia e integrante del director departamental liberal que sobre estos resultados indicó “hay que decir que hoy el partido Liberal está triste, sus bases han sido golpeadas, fuertemente golpeadas por los acontecimientos en el ejercicio electoral. Por primera vez en la historia del departamento, por primera vez en la historia de nuestra colectividad, pues nos quedamos sin representación en la cámara baja.

Diego Torres: Hay que decir que este puede ser el resultado de una mala administración, una administración que se dedicó a exigir coherencia cuando en procesos anteriores no habían sido coherentes, una administración que se dedicó a señalar, a perseguir a nuestros ediles, a nuestros presidentes de junta, a nuestros concejales en todo el departamento y a nuestros diputados, una administración del Partido Liberal en el departamento del entendió que se ausentó de ese trabajo constante con las bases.

Diego Torres: Nosotros en el caso particular hacemos parte ahora del directorio departamental y nunca en 13 meses hemos sido convocados a una sola reunión. No fuimos tenidos en cuenta para eh la conformación de las listas a la cámara.

No sabemos cómo llegó la doctora Luisa León, cómo llegó el doctor Daniel Restrepo, a este proceso y lógicamente la doctora Sandra Viviana, pues, por ser representante, digamos, en el ejercicio moral tenía la posibilidad de tener el aval, pero pues así las cosas nunca reitero fuimos convocados como directorio departamental para presentarnos la lista, para invitarnos, acompañarla siquiera y pues este entonces es el resultado de lo que había sido en el último año el Partido Liberal.

La base liberal debe retomar el partido. Diego Torres: Hoy tenemos que recomponernos, hoy tenemos que levantar la frente, como lo hemos hecho en otros acontecimientos, retomar el Partido Liberal en nuestros hombros, invitar a la base liberal para que nos reagrupemos y lógicamente pues a pesar de las dificultades precisamente esa posibilidad que tenemos nosotros de volver a encontrarnos será la que nos permita recomponer el camino para el Partido Liberal.

Solicita que la dirección del partido en el Quindío de un paso al costado. Diego Torres: con todo el respeto le pediría a la dirección del partido dar un paso al costado. Le pediría también al doctor Daniel y a la doctora Luisa que hagan una reflexión frente a esa participación que tuvieron con el liberalismo y pues que si ellos como excandidato datos hoy a la cámara, quieren seguir en esta dinámica, pues que lo hagan de la mano de las bases liberales, que son realmente la esencia de nuestro partido en el departamento.

Yo invito finalmente a toda esa base liberal, a todos esos ediles, a todos esos concejales de cada uno de los municipios, a nuestros diputados para que entremos en la reflexión lógica de lo que queremos a partir de ahora con nuestra colectividad para que nos reagrupemos Y para que recuperemos este ejercicio liberal que es tan importante y que ha aportado tantas cosas buenas también para nuestro departamento.

A través de redes sociales la actual representante a la cámara Sandra Aristizábal a pesar de no lograr el objetivo de repetir curul señaló “Hoy solo tenemos una palabra para decirle al Quindío: GRACIAS.

“Gracias a cada persona que nos abrió las puertas de su casa, que nos escuchó, que nos regaló una conversación, un abrazo o una palabra de ánimo en cada rincón del departamento.

Recorrer el Quindío y encontrarnos con su gente fue, sin duda, lo más valioso de este camino. Conocer sus historias, sus sueños y su amor por esta tierra nos deja grandes aprendizajes y una convicción aún más fuerte de seguir trabajando por nuestro departamento.

A todos los que hicieron parte de este proceso, a quienes creyeron, acompañaron y caminaron con nosotros: gracias de corazón. Este camino no termina aquí. Seguimos con el mismo compromiso, con la misma convicción y con el mismo amor por el Quindío.

Las autoridades en el Quindío realizan acompañamiento en el proceso de escrutinios

El proceso se adelanta en el coliseo de Gimnasia de la ciudad donde se lleva a cabo el recuento de los votos de las elecciones legislativas y consultas presidenciales. Al respecto el secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria se refirió a la otra fase de la jornada electoral que es el proceso de escrutinio.

Resaltó que se trata de una segunda etapa y en ella el gobierno departamental en articulación con las diferentes instituciones garantizan la seguridad para que transcurrida la semana el balance sea muy positivo.

Enfatizó que ya están trabajando de cara a las elecciones presidenciales que será la primera vuelta el próximo domingo 31 de mayo con el fin de garantizar la logística a la registraduría y la seguridad con la fuerza pública.

El mandatario seccional Juan Miguel Galvis Bedoya extendió un saludo particular de felicitación, reconocimiento y exaltación a los representantes a la Cámara electos por el departamento del Quindío durante el proceso electoral del pasado domingo: Jesús Armando Bedoya Rodríguez, John Édgar Pérez Rojas y Miguel Ángel Grisales Suárez.

Galvis Bedoya destacó el trabajo hecho por cada uno de ellos para alcanzar la representación legítima que han logrado ser así la voz del Quindío en el Congreso de la República.

El Gobernador invitó a integrar su trabajo legislativo con todo el proceso administrativo que viene desarrollando el gobierno ‘Por y para la Gente’, buscando con ello, de manera unida, llevar a cabo un proceso que beneficie a todas las comunidades quindianas

En el Quindío denuncian atentado sicarial contra un líder del pacto histórico, las autoridades avanzan en las investigaciones

La denuncia fue dada a conocer por la diputada del pacto histórico de la asamblea departamental, Jessica Obando quien manifestó que en la madrugada de este lunes 9 de marzo se registró un atentado contra el líder social y político d

el Pacto Histórico en el municipio de Filandia, Ricaute Salazar. Explicó que el vehículo del líder se encontraba parqueado a las afueras de su vivienda cuando fue impactado con tres disparos, por fortuna sostuvo que nadie resultó herido, aunque generó mucha angustia en la comunidad.

Envío un llamado urgente a las autoridades para que establezcan las medidas correspondientes para salvaguardar la vida del líder y fue clara que este tipo de hechos son claras intimidaciones por el proceso de denuncia que adelanta el líder. Recordó que han venido denunciado hace más de dos años que el líder viene siendo víctima de amenazas y persecuciones por lo que no debe permitir en el departamento.

Sobre el tema consultamos al secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria quien manifestó que activaron mesa de reacción inmediata con el objetivo de escuchar al líder y tomar las medidas correspondientes para su protección. Resaltó que ante la denuncia expuesta por la diputada del pacto histórico de inmediato todas las autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Afirmó que el trabajo articulado entre instituciones que integran la mesa de reacción es clave para el acompañamiento ante este tipo de casos.

No paran los homicidios en la ciudad de Armenia, el sábado 7 de marzo en el barrio Popular al sur de la ciudad fue asesinado Hulver Sánchez Giraldo que fue atacado con arma de fuego, las autoridades investigan móvil y autores, porque no hay reporte oficial de la Policía.

Incautación de estupefacientes por caninos de la Policía en Armenia y vías del Quindío

La Policía Quindío través del trabajo realizado por los guías caninos de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, incautaron gran cantidad de estupefacientes en dos hechos aislados.

El primer hecho se registró en el kilómetro 23+200 metros vía nacional La Paila – Armenia, donde en actividades de registro y control a vehículos de transporte público de pasajeros, el canino Thor da señal pasiva de sentado en una maleta que se encontraba en la bodega.

Este equipaje corresponde a una mujer de 18 años de edad, quien viajaba desde la ciudad de Cali con destino a Maicao – La Guajira; a quien le fue hallado en su interior 15 kilogramos con una sustancia similar a la marihuana.

Un segundo hecho se registró al interior de una bodega de encomiendas en la calle 9 con carrera 17 barrio Galán, donde el canino Pizca detecta estupefacientes en una bolsa negra con destino a la ciudad de Armenia, en su interior se hallaron 100 cigarrillos y 15 vapeadores eléctricos de marihuana líquida importada.

Estos elementos y la capturada fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y destrucción; es de resaltar que, finalizadas las audiencias le fue otorgado a dicha mujer medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

la Secretaría de Salud departamental Luisa Fernanda Arcila, presentó un balance sobre el comportamiento de la natalidad entre 2020 y 2025, periodo en el que se evidencia una disminución sostenida en la tasa de nacimientos, al pasar de 10 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en 2020, a 7 por cada 1.000 habitantes en 2025, lo que representa una reducción cercana al 30%.

De acuerdo con el informe del Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila, la mayoría de los municipios reflejan esta misma tendencia. Armenia, Calarcá, La Tebaida y Montenegro presentan descensos constantes en sus tasas de natalidad.

Por ejemplo, Armenia presenta la misma proporción que el total departamental, mientras que Montenegro registró una reducción más marcada, al pasar de 13 a 7 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes durante el periodo estudiado.

El análisis también muestra que, en municipios con menor población, como Génova, se presentan variaciones más marcadas entre un año y otro debido al número absoluto de nacimientos.

Al respecto, la titular de la cartera en salud señaló: “Este análisis nos permite evidenciar que en el Quindío ha disminuido notablemente el número de nacidos vivos, una dinámica que hace parte de la transición demográfica que vive el país y que nos invita a seguir fortaleciendo la planeación en salud pública en el territorio”.

Hasta el 13 de marzo, Armenia será escenario de una jornada especial de actividades orientadas a fortalecer la seguridad vial, como parte de la implementación de la Estrategia de Intervención a Municipios que lidera la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, en articulación con la Alcaldía de Armenia, y que además tiene el objetivo de reducir las muertes por siniestros viales.

Las acciones se iniciaron este lunes e irán hasta el viernes 13 de marzo, y se informó que se desarrollarán talleres, asistencias técnicas y espacios de participación dirigidos a autoridades de tránsito, instituciones educativas, empresas de transporte, organismos de socorro y a los diferentes actores viales que se movilizan diariamente por las vías del municipio.

Igualmente habrá jornadas pedagógicas y técnicas relacionadas con auditorías de seguridad vial, fortalecimiento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, PESV, formación para Centros de Enseñanza Automovilística, seguridad vial escolar y capacitación a primeros respondientes, además de encuentros ciudadanos orientados a promover comportamientos responsables en la vía.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño, destacó la importancia de dichas acciones para fortalecer la cultura de la movilidad segura en la ciudad. “Trabajamos de manera articulada con la Agencia de Seguridad Vial para fortalecer las acciones de prevención y educación vial en Armenia

Con estas jornadas, la Alcaldía de Armenia avanza en la construcción de una movilidad más segura y responsable, mediante acciones conjuntas con la ANSV para redoblar los espacios pedagógicos, técnicos e institucionales orientados a reducir la siniestralidad y proteger la vida de los ciudadanos.

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. informa que este martes 10 de marzo de 2026, entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., se realizará una suspensión temporal del servicio de acueducto por trabajos de instalación de válvulas de 6” y 4” en la red de distribución, con el fin de optimizar la sectorización y mejorar el control operativo del sistema.

Sectores afectados (Hidráulico 901): La Clarita, C.R. Mirador del Quindío, Condominio El Cortijo, La Montaña, La Pavona, Rojas Pinilla, San Andrés, Altos de La Pavona, El Parque, Santa Sofía, Villa Carolina, Villa Celmira, Villa Ximena, Villa Andrea, Los Faroles, Los Cám­bulos, Condominio Residencial Los Árboles y Rincón de Los Árboles.

Estas labores permitirán reducir el área de afectación durante futuras intervenciones o suspensiones del servicio. Agradecemos la comprensión de la comunidad y recomendamos tomar medidas preventivas durante el horario indicado.

Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), participará hoy martes 10 de marzo en la X Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados y Foro Económico Sectorial de Camacol - Quindío, un espacio que reunirá a constructores, empresarios y actores del sector edificador para analizar los retos y oportunidades de la vivienda en la región.

Actualmente, el fondo nacional del ahorro cuenta con 27.996 clientes en el departamento del Quindío, reflejo de la confianza de los trabajadores y las familias en la entidad. De esta base, 19.327 afiliados corresponden a cesantías y 6.922 al programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

En materia de financiación de vivienda, el fondo registra 2.205 créditos hipotecarios activos en el departamento, de los cuales el 89 % corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS), reafirmando el compromiso de la entidad con el acceso a patrimonio para los hogares de menores ingresos.

La ciudad de Armenia concentra la mayor parte de esta gestión, con 19.084 clientes y 1.570 créditos activos, de los cuales 1.384 corresponden a vivienda VIS.

Así mismo, la entidad ha impulsado en el Quindío avances significativos a través de su línea de crédito constructor, mediante la cual se han aprobado tres proyectos por un valor total de $23.896 millones, con los cuales actualmente se construyen 222 unidades de vivienda VIS en el departamento.

Entre los proyectos que hacen parte de esta gestión se encuentran Roomie, en Armenia, con 42 unidades VIS, así como Imaka Parque Residencial y Torre Alejandría, en el municipio de Quimbaya.

Durante la Asamblea, la entidad también expondrá ante el sector constructor del Quindío las nuevas oportunidades y herramientas del FNA para facilitar el acceso a vivienda, entre ellas, la línea de financiación de hasta el 100 % del valor para la compra de única vivienda, eliminando la barrera de la cuota inicial.

Esta apuesta, además, dinamiza la economía y genera empleo en las regiones. Así mismo, se presentarán los avances en la implementación del crédito digital. La participación del Fondo Nacional del Ahorro en este evento busca fortalecer el trabajo conjunto con el sector constructor y seguir impulsando el acceso a vivienda digna para las familias del Quindío y del país.

Se realizó la socialización del diseño de la Casa de la Cultura para el municipio de Salento, un proyecto desarrollado en la asignatura Taller VI: Arquitectura, Paisaje y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la UGC Armenia, por los estudiantes Stefania García Mora y Miguel Ángel García Jaramillo, bajo la orientación de los docentes Carlos Andrés Montaño Cardona y José Luis Oróstegui Armenta.

La presentación tuvo lugar en la Alcaldía Municipal de Salento, con la participación del gabinete municipal, en el marco de la estrategia “Consultorio en el Territorio”, iniciativa que busca fortalecer la articulación entre la universidad y las entidades del departamento.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la fase final de formulación y desarrollo del proyecto a través de prácticas profesionales lideradas desde el Consultorio Urbano, con el propósito de continuar impulsando esta iniciativa estratégica para el desarrollo cultural y urbano del municipio de Salento.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que desde ayer lunes 9 de marzo se retomaron las entregas de las transferencias monetarias de los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor.

La suspensión temporal del servicio, durante el fin de semana, se realizó debido a las medidas de seguridad electoral adoptadas a nivel nacional, y que tuvieron el propósito de garantizar transparencia en la entrega de los recursos, evitar aglomeraciones y permitir que la jornada democrática se desarrollara con normalidad.

Con la reanudación de los pagos, se informó que las personas beneficiarias pueden acercarse nuevamente a los puntos autorizados para reclamar su incentivo económico, siguiendo el cronograma establecido por Prosperidad Social.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío recuerda a los empresarios de la región que marzo es el último mes para realizar la renovación de la Matrícula Mercantil o la afiliación correspondiente al presente año.

El registro es fundamental para crecer en visión empresarial y continuar accediendo a los beneficios y servicios como transformación digital e IA, ruedas de negocio, ferias y festivales, seguridad para tu empresa.

Hazlo fácil por WhatsApp 318 349 9804 o en camaraarmenia.org.co. En la sede principal de la cámara del horario continuo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en los corresponsales Cercano, ahora en Mercar. Recuerda tenemos horario extendido los sábados en el Portal del Quindío de 10:00 am a 2:00 pm. Fecha límite 31 de marzo.

Una investigación liderada por la Universidad del Quindío identificó por primera vez en el departamento varias especies de hongos fitopatógenos asociados al cultivo de aguacate Hass, uno de los productos agrícolas más importantes para la exportación regional. Los resultados permiten comprender mejor las enfermedades que afectan este cultivo y avanzar en estrategias sostenibles para su manejo.

El estudio, titulado Caracterización de hongos fitopatógenos asociados al marchitamiento y pudrición radicular del cultivo de aguacate cv hass (Persea americana Mill.) en el departamento del Quindío, es desarrollado por el Grupo de Investigación en Ciencias Básicas y Tecnologías (GICBE), en articulación con la línea de Microbiología Ambiental del programa de Biología y el Laboratorio de Parasitología del alma mater.

El equipo investigador está liderado por el ingeniero agrónomo Juan Diego Rincón López, estudiante de doctorado en Ciencias, y cuenta con el apoyo de las biólogas Natalia Andrea Ocampo Madrid, María Camila Ocampo Arias y Yenifer Alexandra Palacios García; el magíster Natalia Marcela Hernández Arango; y las docentes e investigadoras Nelsy Loango Chamorro y Fabiana María Lora Suárez

En deportes, Cinco atletas estarán representado al departamento del Quindío, en el campeonato nacional de semifondo y fondo, que es clasificatorio para juegos nacionales 2027, en el municipio de Sopo Cundinamarca, los días catorce y quince del mes de marzo,

los deportistas son de la categoría de mayores y son los siguientes: Adrian Alejandro Mendoza Falcón, participará en los 800 metros planos, Manuel Fernando Henao Jiménez, participará en los 800 metros planos, miguel Antonio Cifuentes Trujillo, participará en los 1.500 metro planos, Kevin Andrés Agudelo López, correrá los 800 metros planos y Ximena restrepo, participará en 1.500 metros planos y 5.000 metros