Judicializan a cabo del Ejército por extorsionar a finquero para evitar allanamiento en Copacabana

Copacabana, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un cabo primero del Ejército Nacional señalado de usar información judicial reservada para exigir dinero a un finquero a cambio de no realizar un allanamiento en un inmueble de su propiedad.

El procesado fue identificado como Jhon Jenner Molano Ambuila, quien, según la investigación, habría accedido a información obtenida dentro de un proceso adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para desmantelar un matadero clandestino en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la Fiscalía, entre el 9 y el 18 de mayo de 2025 el suboficial habría contactado al dueño del predio para exigirle 6 millones de pesos, con la promesa de evitar un allanamiento en la finca.

Las labores de policía judicial establecieron que, para presionar el pago, el militar presuntamente intimidó a la víctima asegurando que ya había asesinado a un hombre que no accedió a sus pretensiones.

Detalles de la captura

Molano Ambuila fue capturado mediante orden judicial el 2 de marzo por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en el municipio de Samacá.

Durante las audiencias concentradas, el suboficial no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de revelación de secreto y concusión.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.