El registro de Carlos Bacca que ningún jugador del AC Milan ha podido superar en una década

Carlos Bacca sigue siendo, casi una década después, uno de los últimos grandes referentes ofensivos del AC Milan en la Serie A. El delantero colombiano disputó dos temporadas con el conjunto Rossonero, en las que jugó 77 partidos, fue titular en 68 de ellos, marcó 34 goles y aportó 7 asistencias, además de conquistar un título durante su estadía en San Siro.

Bacca llegó al Milan a mediados de 2015 procedente del Sevilla, en una transferencia cercana a los 30 millones de euros. Desde su primera temporada dejó huella, convirtiéndose rápidamente en el referente ofensivo del equipo. Su mejor campaña fue la 2015/16, en la que anotó 20 goles en total, 18 de ellos en liga y 2 en Copa Italia, además de registrar cuatro asistencias.

Ese rendimiento lo ubicó entre los máximos goleadores del campeonato y lo consolidó como una de las piezas más importantes del equipo en ese momento.

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Lo llamativo es que, desde su salida, el Milan no ha encontrado un delantero con la misma regularidad goleadora. De hecho, en los últimos años ningún atacante del club ha logrado superar la barrera de los 15 goles en una sola temporada de Serie A, una cifra que Bacca sobrepasó y que lo mantiene como uno de los últimos goleadores consistentes del equipo.

Para encontrar un registro superior hay que remontarse a la temporada 2011/12, cuando Zlatan Ibrahimović terminó como máximo anotador del Milan con 28 tantos en liga. Desde entonces, el colombiano ha sido el único en meterse en ese rango alto de producción ofensiva, al registrar 18 anotaciones en la Serie A 2015/16, un dato que aún no ha sido superado por ningún delantero Rossonero.

Este contexto explica por qué el Milan continúa en la búsqueda de un goleador de cara a la temporada 2026/27, alguien que pueda devolverle al equipo esa cuota de efectividad que alguna vez tuvo con Carlos Bacca como principal referencia en ataque.

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