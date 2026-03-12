Infivalle mantiene calificación AAA por octavo año consecutivo

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) mantuvo por octavo año consecutivo la calificación AAA para deuda de largo plazo y VrR1+ para deuda de corto plazo, según la más reciente evaluación de la firma calificadora Value and Risk Rating S.A..

La entidad destacó que esta calificación ratifica su solidez financiera, capacidad de pago y adecuada gestión administrativa, lo que le permite continuar bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Con esta nueva calificación, Infivalle reafirma su papel como aliado estratégico para la financiación de proyectos de infraestructura y programas de inversión social en el Valle del Cauca y la región Pacífico”, afirmó Giovany Ramírez Cabrera, gerente de InfiValle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que este reconocimiento confirma que el departamento cuenta con una banca de fomento sólida que respalda proyectos de desarrollo en la región.

Además, el informe resaltó el crecimiento de los activos de Infivalle, que superaron el billón de pesos en 2025, así como el fortalecimiento de sus herramientas tecnológicas y su capacidad para financiar iniciativas de infraestructura e inversión social en el Valle del Cauca.