América de Cali reaccionó a tiempo y sumó su primera victoria en la Sudamericana

América de Cali logró un triunfo clave en casa al imponerse 2-1 frente a Alianza Atlético, en un compromiso que exigió reacción y manejo en momentos determinantes. El resultado le permite sumar sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana y empezar a acomodarse en la tabla tras el empate en su debut.

El encuentro no fue sencillo para el conjunto dirigido por David González. Aunque el equipo tuvo mayor control del balón en el arranque, fue el visitante el que abrió el marcador a través de Ariel Muñoz, aprovechando un error en salida que dejó mal parado al cuadro local.

La respuesta de América llegó antes del descanso. Daniel Valencia volvió a aparecer en un momento clave para igualar el compromiso y devolverle tranquilidad a un equipo que necesitaba reaccionar rápidamente.

Para el segundo tiempo, el conjunto escarlata mantuvo la iniciativa y encontró la ventaja desde el punto penal, con una ejecución de Yeison Guzmán que le permitió darle vuelta al marcador. A partir de allí, el equipo mostró una mejor lectura del juego: controló los tiempos, evitó riesgos innecesarios y supo administrar la ventaja.

Uno de los puntos clave estuvo en los ajustes desde el banco. En el tramo final, el técnico movió piezas para reforzar el control del partido, dando ingreso a jugadores de experiencia y dinámica que ayudaron a sostener el resultado sin sobresaltos. América no se desordenó y logró neutralizar los intentos del rival en los minutos finales.

Más allá del resultado, el triunfo deja señales positivas en cuanto a la capacidad de reacción del equipo y su manejo en momentos de presión, aspectos que habían generado dudas en el arranque.

Con este resultado, América toma confianza de cara a lo que viene tanto en el torneo internacional como en la Liga BetPlay. Su próximo reto en la Copa Sudamericana será como visitante frente a Tigre de Argentina a las 7 de la noche, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo del grupo.