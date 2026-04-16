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16 abr 2026 Actualizado 14:42

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Cali

Cali: estos barrios tendrán trabajos de servicios este jueves

Mantenimientos y reparaciones en agua, energía, alumbrado público y alcantarillado.

Cali

ACUEDUCTO

Reparaciones:

  • Unidad Residencial Colseguros

Calle 12 # 29 B 78

  • Benjamín Herrera

Carrera 13 # 27 B 17

  • Aranjuez

Calle 19 # 21 - 57

  • El Limonar

Carrera 68 entre la calle 13 A y la calle 13 B

  • Alférez Real

Calle 4 # 73 - 130

ENERGÍA

Reparaciones:

  • Circuito kachipay

Grupo operativo revisará en el sector de la zona de expansión, para normalizar servicio.

  • Circuito El Estero

Disparado el reconectador inteligente hacia el sector Talanga, grupo operativo revisará en la calle 126 entre carrera 25 y la carrera 28

Se llevará a cabo la siguiente maniobra:

Instalación de cable ecológico

  • Circuito La Merced, en la

Av. 2 N hasta la Av. 4 N, con calle 34 N, en el barrio Prados del Norte Comuna 2.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m..

ALUMBRADO PÚBLICO

Se llevará a cabo la reparación de:

  • 17 luminarias en la vía a Cristo Rey sector El Faro.
  • 15 luminarias en kachipay.
  • 14 luminarias en el corregimiento de Los Andes.
  • 9 luminarias en Altos de Menga.
  • 6 luminarias en San Luis.

ALCANTARILLADO

Limpieza a:

Canal Oriental

A la altura del barrio El Poblado

Mantenimiento la red central de alcantarillado en:

Barrio Simón Bolívar

  • Calle 19 con carrera 17 C

Utilizan equipo de lavado y succión - vactor y equipo de sondeo.

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