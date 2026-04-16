Cali: estos barrios tendrán trabajos de servicios este jueves

ACUEDUCTO

Reparaciones:

Unidad Residencial Colseguros

Calle 12 # 29 B 78

Benjamín Herrera

Carrera 13 # 27 B 17

Aranjuez

Calle 19 # 21 - 57

El Limonar

Carrera 68 entre la calle 13 A y la calle 13 B

Alférez Real

Calle 4 # 73 - 130

ENERGÍA

Reparaciones:

Circuito kachipay

Grupo operativo revisará en el sector de la zona de expansión, para normalizar servicio.

Circuito El Estero

Disparado el reconectador inteligente hacia el sector Talanga, grupo operativo revisará en la calle 126 entre carrera 25 y la carrera 28

Se llevará a cabo la siguiente maniobra:

Instalación de cable ecológico

Circuito La Merced, en la

Av. 2 N hasta la Av. 4 N, con calle 34 N, en el barrio Prados del Norte Comuna 2.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m..

ALUMBRADO PÚBLICO

Se llevará a cabo la reparación de:

17 luminarias en la vía a Cristo Rey sector El Faro.

15 luminarias en kachipay.

14 luminarias en el corregimiento de Los Andes.

9 luminarias en Altos de Menga.

6 luminarias en San Luis.

ALCANTARILLADO

Limpieza a:

Canal Oriental

A la altura del barrio El Poblado

Mantenimiento la red central de alcantarillado en:

Barrio Simón Bolívar

Calle 19 con carrera 17 C

Utilizan equipo de lavado y succión - vactor y equipo de sondeo.