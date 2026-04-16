Cali: estos barrios tendrán trabajos de servicios este jueves
Mantenimientos y reparaciones en agua, energía, alumbrado público y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones:
- Unidad Residencial Colseguros
Calle 12 # 29 B 78
- Benjamín Herrera
Carrera 13 # 27 B 17
- Aranjuez
Calle 19 # 21 - 57
- El Limonar
Carrera 68 entre la calle 13 A y la calle 13 B
- Alférez Real
Calle 4 # 73 - 130
ENERGÍA
Reparaciones:
- Circuito kachipay
Grupo operativo revisará en el sector de la zona de expansión, para normalizar servicio.
- Circuito El Estero
Disparado el reconectador inteligente hacia el sector Talanga, grupo operativo revisará en la calle 126 entre carrera 25 y la carrera 28
Se llevará a cabo la siguiente maniobra:
Instalación de cable ecológico
- Circuito La Merced, en la
Av. 2 N hasta la Av. 4 N, con calle 34 N, en el barrio Prados del Norte Comuna 2.
Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m..
ALUMBRADO PÚBLICO
Se llevará a cabo la reparación de:
- 17 luminarias en la vía a Cristo Rey sector El Faro.
- 15 luminarias en kachipay.
- 14 luminarias en el corregimiento de Los Andes.
- 9 luminarias en Altos de Menga.
- 6 luminarias en San Luis.
ALCANTARILLADO
Limpieza a:
Canal Oriental
A la altura del barrio El Poblado
Mantenimiento la red central de alcantarillado en:
Barrio Simón Bolívar
- Calle 19 con carrera 17 C
Utilizan equipo de lavado y succión - vactor y equipo de sondeo.