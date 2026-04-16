Hallan sin vida en Cali a Luis Eduardo Valderrama, líder chocoano desaparecido

Tras tres días de haber sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en el sur de Cali Luis Eduardo Valderrama, reconocido líder de la colonia chocoana en la capital del Valle del Cauca.

El cuerpo del hombre, de 62 años, fue encontrado en la calle 16 con carrera 80, en el barrio El Ingenio, en una zona de parqueo. De acuerdo con las primeras indagaciones, presentaba heridas causadas con arma de fuego.

Valderrama había estado vinculado durante más de 30 años a la Fiscalía General de la Nación y era ampliamente reconocido por su liderazgo social y su trabajo en favor de la cultura del Pacífico.

Desde la Federación Colombiana de Colonias del Pacífico lamentaron su muerte, la cual calificaron como un crimen, aunque las autoridades aún no han confirmado las circunstancias ni los responsables.

“Recibimos con profundo dolor y consternación la noticia del asesinato de nuestro compañero. No solamente fue un líder social, sino un defensor de la cultura del Pacífico. Exigimos a las autoridades el pronto esclarecimiento de este caso”, señaló Freddys Cabezas, presidente de la organización.

Familiares también pidieron celeridad en las investigaciones.

“Era un padre amoroso y comprometido con su familia, pero también con las causas sociales. Hoy le pedimos a las autoridades de Cali y del Valle del Cauca que den con los responsables”, expresó un familiar.

Otra allegada lo recordó como una persona solidaria:

“Era una persona de luz, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara”.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen.