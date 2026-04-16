Selección Colombia femenina de fútbol tendría sede propia en su casa, Cali

Cali continúa dando pasos grandes para consolidarse como “la casa de la selección” femenina de fútbol. La ciudad avanza en el proyecto para la construcción de la sede de la Selección Colombia femenina, una iniciativa de la Alcaldía que busca fortalecer el desarrollo deportivo y posicionar a la capital vallecaucana como referente internacional.

La propuesta contempla una inversión liderada por la Federación Colombiana de Fútbol, con respaldo de organismos internacionales como la FIFA y la Conmebol. El proyecto se desarrollaría en un predio ubicado en el sur de la ciudad, sobre la vía Cali–Jamundí, terreno que ya fue identificado y que sería entregado por una constructora para su ejecución.

Dentro del proceso, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) asumirá el componente ambiental, clave para viabilizar la construcción en una zona que actualmente tiene uso rural. Esto implica la revisión de permisos y la articulación entre la infraestructura proyectada y las condiciones ambientales del sector.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol, su presidente Ramón Jesurún Franco destacó el compromiso de Cali con el crecimiento del fútbol femenino, señalando que la ciudad ha sido escenario importante para los procesos de selección y que una sede propia fortalecería no solo esta categoría, sino también otras selecciones nacionales en sus diferentes niveles.

El dirigente también subrayó que el proyecto hace parte de una estrategia para ampliar la infraestructura deportiva del país, sumando una sede en clima intermedio a las ya existentes en Bogotá y Barranquilla.

Por su parte, el director de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, explicó que actualmente se adelantan estudios técnicos, jurídicos y ambientales que permitan avanzar en la consolidación del proyecto. Asimismo, aseguró que el proceso se desarrolla en articulación con la Alcaldía de Cali, en el marco de las mesas de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El objetivo es garantizar que la obra cumpla con todos los requisitos ambientales y de planificación urbana, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de la infraestructura estaría destinada a canchas de fútbol y espacios deportivos. De concretarse, la sede de la Selección Colombia femenina representaría un paso importante para el fortalecimiento del fútbol femenino en el país y consolidaría a Cali como “la casa de la Selección”, en línea con su tradición y protagonismo en el deporte nacional.