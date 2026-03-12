Hable con elPrograma

Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este jueves 12 de marzo

La empresa adelantará trabajos de mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado en varios puntos de la ciudad.

Cali

Trabajos en el sistema de acueducto

La Gerencia de Acueducto realizará cierre por optimización de redes en el barrio:

El Ingenio

• Carrera 85A hasta carrera 85C entre calles 16 y 20

• Carrera 83A hasta carrera 83C entre calles 16 y 20

Habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Durante la jornada se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.

Reparaciones de acueducto

Se realizarán reparaciones en:

• Nueva Floresta: Calle 57 # 24C - 10

• El Troncal: Calle 33A # 8A - 162

• Normandía: Av. 5 Oeste # 5 - 06

• Belalcázar: Calle 20 # 17C - 18

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63

Verificación de posibles daños

Las cuadrillas revisarán reportes en:

• Paso del Comercio: Carrera 1 FN # 73 - 34

• El Lido: Carrera 42 # 2 - 10

• La Flora:

• Av. 3 FN # 59 - 120

• Av. 3 EN # 62 - 93

Trabajos que continúan en Yumbo

En Bolívar (Yumbo) continúa el cierre por empate de tubería en:

• Carrera 1A entre calles 9A y 13.

El servicio se normalizará en horas de la tarde, una vez finalice el secado de los anclajes.

Trabajos en el sistema de energía

Se realizarán intervenciones en:

• Circuito Nápoles: revisión de transformador en la calle 4 Oeste con carrera 94.

• Circuito Talanga: cambio de transformador quemado en la carrera 22A con calle 102B, barrio Talanga.

Modernización de la red

EMCALI adelantará instalación de cable ecológico en:

• Circuito Chiminangos: carrera 1B entre calles 56 y 59, barrio Torres de Comfandi (comuna 5).

• Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito, sector San Antonio.

Para estas labores habrá suspensión temporal del servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Alumbrado público

Se realizará reparación de luminarias en:

• Pance: 30 luminarias

• Siloé: 19 luminarias

• Pizamos: 14 luminarias

• Parque de las Banderas: 13 luminarias

• Colseguros Andes: 10 luminarias

• La Unión: 10 luminarias

• Urbanización Nueva Granada: 9 luminarias

Mantenimiento en alcantarillado

Las labores continúan en:

• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.

