Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará reparaciones este jueves 12 de marzo
La empresa adelantará trabajos de mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado en varios puntos de la ciudad.
Trabajos en el sistema de acueducto
La Gerencia de Acueducto realizará cierre por optimización de redes en el barrio:
El Ingenio
• Carrera 85A hasta carrera 85C entre calles 16 y 20
• Carrera 83A hasta carrera 83C entre calles 16 y 20
Habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m.
Durante la jornada se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.
Reparaciones de acueducto
Se realizarán reparaciones en:
• Nueva Floresta: Calle 57 # 24C - 10
• El Troncal: Calle 33A # 8A - 162
• Normandía: Av. 5 Oeste # 5 - 06
• Belalcázar: Calle 20 # 17C - 18
• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63
Verificación de posibles daños
Las cuadrillas revisarán reportes en:
• Paso del Comercio: Carrera 1 FN # 73 - 34
• El Lido: Carrera 42 # 2 - 10
• La Flora:
• Av. 3 FN # 59 - 120
• Av. 3 EN # 62 - 93
Trabajos que continúan en Yumbo
En Bolívar (Yumbo) continúa el cierre por empate de tubería en:
• Carrera 1A entre calles 9A y 13.
El servicio se normalizará en horas de la tarde, una vez finalice el secado de los anclajes.
Trabajos en el sistema de energía
Se realizarán intervenciones en:
• Circuito Nápoles: revisión de transformador en la calle 4 Oeste con carrera 94.
• Circuito Talanga: cambio de transformador quemado en la carrera 22A con calle 102B, barrio Talanga.
Más información
Modernización de la red
EMCALI adelantará instalación de cable ecológico en:
• Circuito Chiminangos: carrera 1B entre calles 56 y 59, barrio Torres de Comfandi (comuna 5).
• Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito, sector San Antonio.
Para estas labores habrá suspensión temporal del servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Alumbrado público
Se realizará reparación de luminarias en:
• Pance: 30 luminarias
• Siloé: 19 luminarias
• Pizamos: 14 luminarias
• Parque de las Banderas: 13 luminarias
• Colseguros Andes: 10 luminarias
• La Unión: 10 luminarias
• Urbanización Nueva Granada: 9 luminarias
Mantenimiento en alcantarillado
Las labores continúan en:
• Canal Oriental, a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.