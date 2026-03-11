Presidente Petro generó desconcierto en encuentro de Naciones Unidas sobre drogas

Expresiones lanzadas por el presidente Gustavo Petro como: “el fentanilo es una droga de personas que quieren suicidarse” o el reclamo hecho abiertamente por no haber sido invitado a la cumbre de guerra contra las drogas en los Estados Unidos generaron desconcierto entre los asistentes a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que se reúne esta semana en Viena y donde se esperaba que su intervención ante el plenario fuera una defensa a la propuesta del cambio de enfoque en la lucha drogas a nivel global.

Uno de los diplomáticos presentes en el auditorio indicó a 6AM-W que el presidente no habló del trabajo de la UNODC, ni de las mediciones que adelanta Naciones Unidas, así como no hizo ninguna referencia a aquella que era su bandera cuando fue electo: resignificar y cambiar la narrativa en torno a una planta tradicional como la coca.

Pero la sorpresa y el desconcierto no solo fue para los países participantes en el encuentro global que debe ser plataforma para cambiar el sentido de la lucha contra las drogas, también los colombianos que participan en la Comisión de Estupefacientes resultaron desairados. Un grupo de ellos fue citado a la embajada para dialogar con el mandatario, los dejaron esperando tres horas y el presidente nunca se presentó.

Algo similar ocurrió con los integrantes de la Comisión Global de Drogas, promotores de un cambio de enfoque en la guerra contra el narcotráfico, con quienes tenía una cita prevista a la que tampoco asistió.