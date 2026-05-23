A la cárcel alias ‘La Cucha Mari’, mujer de 70 años señalada de vender droga en Bosa. (Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad, Policía Nacional)

Mediante un operativo de la Policía de Bogotá, fue capturada en la localidad de Bosa, María de los Angeles Ballesteros, más conocida como alias ‘La Cucha’ una mujer de 70 años, quien presuntamente utilizaba la fachada de prestamista para vender estupefacientes.

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La captura se realizó en el sector de Villa Anny, luego de varias denuncias ciudadanas y un proceso investigativo de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la adulta mayor presuntamente distribuía drogas en barrios como Laureles y Piamonte, mientras recorría la zona distribuyendo los estupefacientes.

Alias ‘La Cucha Mari’ también sería integrante del grupo delincuencial ‘Los Fronterizos’, donde presuntamente cumplía funciones con la venta de droga. Según las autoridades, esta actividad ilegal le generaría ingresos mensuales cercanos a los 35 millones de pesos.

Asimismo, durante el allanamiento, las autoridades encontraron un revólver calibre 38 con munición, más de 200 gramos de sustancias estupefacientes, una gramera y varios elementos utilizados para la dosificación de droga.

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La adulta mayor ya registraba antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Tras ser presentada ante un juez de control de garantías, se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.