Más de 6 millones de bogotanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Según datos de la Registraduría Nacional cerca de 6.076.599 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en Bogotá durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026.

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Asimismo, se habilitaran 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas distribuidas en diferentes localidades de la ciudad. Del total de personas habilitadas para votar en Bogotá, 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 hombres.

En el territorio nacional y en el exterior, el censo electoral es de 41.421.973 ciudadanos. Según la Registraduría, 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 lo harán desde el exterior, donde las jornadas de votación se extenderán entre el 25 y el 31 de mayo en 67 países.

La Resgistraduría instalará 120.527 mesas en 13.742 puestos de votación a nivel nacional. De esta manera en Colombia habrá 13.489 puestos, de los cuales 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

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Posteriormente informó que los ciudadanos ya pueden consultar su lugar de votación a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.