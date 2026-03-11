Hable con elPrograma

11 mar 2026

Popayán

Disidencias FARC atacaron con drones cargados de explosivos estación de Policía de Cajibío, Cauca

Tras la situación, la Alcaldía suspendió temporalmente los pagos del programa Colombia Mayor y la atención al público.

Imagen de referencia. Crédito: Drone League Colombia / Getty (Getty). Además se registró un ataque con un explosivo lanzado con drone en el municipio de Suárez.

Popayán

Noticia en desarrollo.

