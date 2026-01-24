Hay indignación en Cartagena por el uso indebido de caballos en carreras callejeras

Una denuncia ciudadana soportada en videos difundidos en redes sociales permitió a las autoridades llegar hasta el barrio chino de Cartagena, donde los animales eran utilizados en carreras sobre la vía pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En uno de los videos se puede evidenciar que uno de los animales, en medio de la carrera, cae al piso poniendo en riesgo el bienestar del animal.

“Queremos recordarle a todos que aquí, en Cartagena, los animales se respetan. No vamos a permitir prácticas que impliquen maltrato, explotación o uso indebido de ningún ser vivo. Seguiremos actuando con firmeza, atendiendo cada denuncia y protegiendo a quienes no tienen voz”, indicó el director de la Umata, Adolfo Pérez.

Los animales fueron trasladados a la Plaza de Todos, donde se adelanta la valoración veterinaria correspondiente para verificar su estado de salud y garantizar su protección. El distrito aclaró, que estos equinos no pertenecen al gremio de cocheros.