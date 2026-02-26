Escalada comercial entre Ecuador y Colombia pone en riesgo empleos y cadenas productivas: Rosero

La reciente escalada de medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia ha generado una profunda preocupación en el sector ecuatoriano. En entrevista con 6AM W, Xavier Rosero Carrillo, residente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), advirtió sobre los graves riesgos para los empleados y las cadenas productivas de ambos países.

Rosero calificó la situación como “extremadamente preocupante” y un resultado de la falta de diálogo político oportuno. La tensión comercial se intensificó luego de que Ecuador aumentara en un 50% la tasa de seguridad para las importaciones provenientes de Colombia. En respuesta, Colombia activó un decreto imponiendo un arancel recíproco a las exportaciones ecuatorianas. Según Rosero, esta “espiral de medidas arancelarias” está afectando no solo a la zona de frontera, sino también a cadenas enteras de industrias conectadas entre ambos países.

El presidente de Fedexpor enfatizó que la interrelación entre Ecuador y Colombia va más allá de lo comercial, abarcando inversiones y capitales conjuntos que han permitido a ambos países llegar a terceros mercados a lo largo de décadas.

