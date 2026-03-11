Comenzó la construcción del Centro de Ciencias en Pasto

Pasto-Nariño

Con la instalación de la primera piedra comenzó la construcción en la Loma del Centenario en la ciudad de Pasto, del Centro de Ciencias, una iniciativa de gran envergadura que busca convertir a la ciudad en un referente de la investigación en áreas como Astronomía.

El gestor del proyecto, el científico nariñense Alberto Quijano Vodniza asegura que: “Este será un observatorio para los jóvenes y niños de la región, será una forma en el que entren al campo de la ciencia desde muy jóvenes”.

El Centro de Ciencia tendrá una inversión de $27.000.000.000 a través del Sistema General de Regalías, con espacios diseñados para ser un punto de encuentro para estudiantes, investigadores y la comunidad en general. Además, tendrá un Telescopio de un metro de diámetro, el más grande hasta ahora en Colombia, el cual tiene un costo de un millón de dólares construido en Estados Unidos.

Esta semana una comisión encabezada por Quijano Vodniza viajó a ese país para constatar el avance y determinar el mecanismo a través del cual se transportará hasta la capital de Nariño para su respectivo montaje.

“Desde allí se promoverán iniciativas orientadas a la apropiación social del conocimiento, el desarrollo de proyectos científicos y la generación de escenarios educativos que contribuyan al progreso del territorio”

Con la colocación de la primera piedra se marca el inicio de una obra que representa un hito histórico para el desarrollo educativo del departamento.