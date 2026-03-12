Desmantelan centro de acopio de drogas en Girardot: encontraron más de 9 mil dosis de bazuco

Uniformados de la Policía de Cundinamarca dieron un golpe a la banda delincuencias “Los de la Punta” al lograr la captura de dos de sus integrantes y la incautación de un cargamento de alucinógenos ocultos en una vivienda.

Mediante un operativo que se adelantó en el barrio San Miguel, los investigadores lograron la captura en flagrancia de alias “Ortega o Nené”, señalado de ser la mano derecha de alias “Gordo Pipe” (cabecilla de la organización criminal), así como la captura de alias “Buda”.

¿Qué había en la vivienda donde estaban los delincuentes?

En el lugar de los hechos, que funcionaba como un centro de dosificación y acopio, se hallaron varios elementos:

7.000 dosis de bazuco listas para su comercialización.

1.550 dosis de cocaína.

1 libra de marihuana compacta, además de 40 bolsas ziploc y 40 cigarrillos de la misma

sustancia.

Grameras digitales, licuadoras, trilladoras y grapadoras.

Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de Tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.