Defensoría alerta por daños a viviendas y escuela durante operaciones militares en Ituango

Medellín, Antioquia

La Defensoría del Pueblo rechazó hechos que habrían afectado bienes de carácter civil en zona rural de Ituango, Antioquia, presuntamente durante el desarrollo de operaciones militares en ese municipio del norte del departamento; según denunció también población civil a Caracol Radio.

Según la información recopilada por la entidad a través de su monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en la región, viviendas campesinas, una escuela rural y una caseta comunal habrían resultado impactadas en medio de acciones militares.

Los hechos se habrían registrado en las veredas San Luis, Filadelfia y El Torrente, ubicadas en el corregimiento El Aro, donde además de los daños materiales se habría puesto en riesgo la vida e integridad de la población civil.

Llamado a respetar el derecho internacional humanitario

La Defensoría recordó que, en el marco del conflicto armado no internacional que persiste en varias regiones del país, todos los actores involucrados en hostilidades deben cumplir estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH).

En particular, la entidad señaló la obligación de respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que prohíben dirigir ataques contra la población civil o contra bienes de carácter civil.

También advirtió que incluso cuando exista un objetivo militar legítimo, las operaciones deben planearse y ejecutarse adoptando todas las medidas necesarias para evitar o reducir al máximo posibles afectaciones a la población civil.

Riesgos ya habían sido advertidos en alertas tempranas

La entidad recordó que el municipio de Ituango ha sido objeto de alertas tempranas sobre riesgos humanitarios derivados de la confrontación entre grupos armados.

En particular, mencionó la Alerta Temprana 004 de 2020 y su Informe de Seguimiento 036 de 2021, en los que ya se advertía sobre la vulnerabilidad de las comunidades frente a enfrentamientos entre actores armados y al desarrollo de operaciones militares en el territorio.

Según la Defensoría, estas advertencias refuerzan la necesidad de que las autoridades adopten medidas estrictas de precaución para prevenir daños a la población civil.

Continúa monitoreo de la situación humanitaria

Hasta el momento, la entidad indicó que no ha recibido reportes de desplazamiento forzado directamente asociados a estos hechos.

Sin embargo, señaló que en otras veredas del municipio persisten amenazas contra la comunidad por parte de actores armados, situación que sí ha generado desplazamientos de algunas personas por motivos de seguridad.

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando la situación humanitaria en Ituango, con el fin de advertir riesgos, acompañar a las comunidades y activar las rutas institucionales necesarias para su protección.

Finalmente, reiteró el llamado a todos los actores armados a respetar la vida, la integridad y los derechos de las comunidades, así como a cumplir las normas del derecho internacional humanitario y los estándares internacionales de derechos humanos.